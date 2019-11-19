Вина "Крымский мост" поступят в продажу 24 декабря

Пять ведущих винодельческих предприятий, два крымских и три кубанских, 24 декабря выпустят в продажу лимитированную серию коллекционных вин "Крымский мост". Она приурочена к началу железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Коллекция будет символически привязана к цифре 19 - потому что протяженность Крымского моста 19 километров. Поэтому кубанские и крымские виноделы выпустят по 19 тысяч бутылок лимитированной серии.

- Сейчас на бутылки наносятся этикетки с официальным логотипом инфраструктурного проекта и изображением главного участка моста с судоходными арками, - сообщили в инфоцентре. - Рисунок для каждого из шести вин выполнен художником-дизайнером в определенном цвете в зависимости от выбранных для приготовления напитка сортов винограда урожая 2015 года.

Завод "Массандра" представит свои самые знаменитые вина "Мускат белый красного камня" и "Херес Массандра". Урожай винограда сорта Мускат, пригодный для титулованного вина, получают один раз в четыре-пять лет в единственном месте на территории полуострова - вблизи южнобережного поселка Красный камень. Именно с такой периодичностью растущая здесь лоза набирает нужное количества сахара для "Муската белого Красного камня". Мускат уже разлит в бутылки и полностью готов к отправке в торговые сети. На очереди "Херес", который разольют в декабре. Несколько бутылок их этой серии станут частью знаменитой коллекции "Массандры", вошедшей в книгу рекордов Гинесса.

Крымский дом шампанских вин "Новый свет" в лимитированной серии выпустит розовое шампанское rosé. Оно изготавливается из винограда, выращенного вблизи Севастополя, а розовый цвет достигается естественным путем.

- Пино-нуар созревало одновременно со строительством моста. У вина - тонкий аромат красных ягод, мягкий гармоничный вкус и длительное минеральное послевкусие, - рассказал генеральный директор завода "Новый Свет" Алексей Пугачев.

Виноделы Кубани в коллекционной серии представят сухое белое вино "Шато Тамань", изготовленное путем купажа из трех сортов белого винограда. "Фанагория" порадует покупателей красным сухим вином из двух сортов местного винограда. На протяжении года напиток выдерживали в бочках из кавказского и французского дуба. Для лимитированной серии "Крымский мост" из 177 бочек выбрали 65 самых лучших. А предприятие "Долина Лефкадия" изготовила из трех сортов винограда ассамбляж "Ликурия. Крымский мост". В дубовых бочках оно созревало в тоннелях винзавода "Саук-Дере".

Напомним, что первым по Крымскому мосту проследует поезд Санкт-Петербург - Севастополь. Он отправится из северной столицы 23 декабря, а высшую точку Крымского моста - его арочную конструкцию - пересечет в 2.00 25 декабря. Это будет первый поезд, который проследует по открытому для движения переходу. Продажа билетов на поезда в Крым началась 8 ноября 2019 года. За первые два часа было продано свыше 500 билетов на полуостров и обратно. За два дня продали уже более 10 тысяч билетов.