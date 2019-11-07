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07.11.2019 17:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора перевозок.

Пассажиров будут обслуживать в именных составах дальнего следования "Таврия". Выбрать и оплатить билеты будет возможно в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика. А в конце декабря поезда дальнего следования пойдут из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург.

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- Мы заранее изучили спрос, сделали финансово-экономические прогнозы и решили зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова, - рассказал гендиректор компании Александр Ганов. - В декабре, после открытия моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта.

Пять одноэтажных поездов с купейными и плацкартными вагонами соединят Северную столицу России с Севастополем. Первый состав "Таврия" №7/8 отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14 часов по московскому времени. 2741 километра поезд пройдет за 43,5 часа.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23 часа 45 минут. Путь длиной 2009 километра займет 33 часа.

Ранее Росимущество купило для КЖД 10 локомотивов и 166 вагонов.

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