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19.11.2019 23:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Продолжение следует

По мотивам публикаций "РГ" поставили спектакль. А как сложились судьбы настоящих героев газетных материалов?
Текст: Светлана Добрынина, Лариса Ионова, Алена Колногорова, Наталья Павлова, Марина Порошина
Российская газета - Неделя № 262(8020)
В Екатеринбурге прошел X Уральский медиафорум, который собрал журналистов и экспертов со всей России. Участники посмотрели спектакль "Газетные истории", поставленный по материалам "Российской газеты". Его придумали журналисты Уральского филиала "РГ" как подарок к грядущему юбилею издания и воплотили в жизнь вместе с актерами из народного театра Дворца культуры железнодорожников имени Григория Гецова. "Газетными историями" театр Гецова открыл свой 103-й театральный сезон.
Роль Журналиста исполнил режиссер-постановщик спектакля Сергей Мажаров, бабушки Артура и Вани Пановых - Наталья Лапенкова. Фото: Елена Елисеева Роль Журналиста исполнил режиссер-постановщик спектакля Сергей Мажаров, бабушки Артура и Вани Пановых - Наталья Лапенкова. Фото: Елена Елисеева
Роль Журналиста исполнил режиссер-постановщик спектакля Сергей Мажаров, бабушки Артура и Вани Пановых - Наталья Лапенкова. Фото: Елена Елисеева

Зал на сто мест был переполнен, многим пришлось простоять на ногах весь спектакль, но никто не уходил, долго не смолкали аплодисменты. "Театральная постановка "Газетные истории" - реальные судьбы реальных людей - это настоящая находка "Российской газеты", - написала потом на своей странице в Facebook участница форума Татьяна Ладейщикова. - Еще раз браво! Искренне. Многие плакали..."

Кобыла Лейла - любимица Артура Панова. Фото: Светлана Добрынина

Это был уже не первый показ, областное телевидение сняло видеоверсию спектакля, о нем много говорили и писали, восхищались героями, переживали за них. Спрашивали, как сложилась их судьба, разрешилась ли ситуация, которая привлекла внимание журналистов.

История, рассказанная Светланой Добрыниной в материале "На санях в первый класс", - как раз из этой серии. Еще прошлой зимой жители деревни Сапегина в отдаленном Байкаловском районе пожаловались на отсутствие нормальной дороги: к ним не может пробиться школьный автобус, и детей приходится возить в школу на телеге. Что изменилось? "Для нас, собственно, ничего и не изменилось. Вот уже несколько дней дети дома сидят, до школы добраться не могут. На дороге такие кочки, что даже лошадь с телегой не пройдет", - рассказала "РГ" Нина Панова, мама уже двух школьников.

Сюжет первый: беги, Лейла, беги!

Старший Артур, который стал героем нашей истории о путешествии в школу, перешел во второй класс. Сейчас темный путь по размытой грунтовке он преодолевает вместе с младшим братом - первоклассником Веней. Вдвоем, да еще при поддержке папы, даже волки не страшны. Опять же в школе мальчишки вдвоем чувствуют себя увереннее. Одноклассники, узнав о том, как Пановы добираются в школу (после статьи в "РГ" сюжеты сняли две телекомпании), начали задираться. Доходило до слез и рукопашной в защиту любимой лошади Лейлы. "Я старшему объясняла: славе завидуют, а он долго не мог успокоиться", - объясняет мама. Бабушка Светлана Анатольевна Панова по-прежнему стеной стоит за мальчишек: ходит по кабинетам, добиваясь возможности внукам цивилизованно добираться до школы. "Заставила главу Байкаловской администрации приехать к нам посмотреть. Грязь по колено! А он все успокаивает: терпите, не сразу делается. Одним, дескать, дорогу подавай, другим - газ... Хотя бы грейдер каждое утро проезжал, чтобы кочки и колеи от тракторов разравнивать. А то до установки зимника по такой-то дороге и лошади не пройти, - объясняет расклад пенсионерка.

Зрители тепло благодарили актеров народного театра за проникновенную игру. Фото: Елена Елисеева

После публикации в "РГ" местная администрация предложила Пановым на время оплачивать доставку детей на машине до остановки школьного автобуса. "Но мы предложили оплачивать труд Лейлы. Лошадь же тоже кушать просит. А нам говорят: лошади деньги не положены. А дорога-то нормальная появится не раньше, чем через два года", - доложила Светлана Анатольевна. "Дорогу делать будем обязательно. Сейчас готов только проект, к весне следующего года он, надеемся, пройдет госэкспертизу. Потом объявим конкурс, и начнется строительство", - пояснил "РГ" заместитель главы района Сергей Кантышев.

Следующий текст рассказывал о Кате и Саше Поляковых. К этой части постановки режиссер (и исполнитель главной роли Журналиста) Сергей Мажаров отнесся особенно трепетно. "Во время работы над спектаклем мы все время помнили о том, что наши герои - реальные люди. И очень переживали, как их родные отнесутся к созданным образам", - рассказывает он.

Восемь месяцев прошло с той трагической даты 10 марта, когда в небе над Эфиопией произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 157 человек из разных стран мира, среди которых были двое таганрожцев, Катя и Саша Поляковы. Для родителей это были месяцы отчаяния. И только сейчас они пришли в себя. Похоронили ребят 27 октября - так много времени ушло на разные формальности, проведение генетической экспертизы. На похороны собралось полгорода. Пришли друзья, преподаватели, коллеги и много незнакомых людей. Катя и Саша были открыты, имели много друзей в интернете, где Катя вела блог, который так и остался настоящим посланием людям. "Мир прекрасен, а жизнь коротка. Нет времени для печали. Хочется во всем видеть только счастье и радость", - писала она.

Сюжет второй: "Они просто улетели".

...Мы сидим в кафе: Сергей и Анжелика - родители Саши, Елена - мама Кати. Сейчас они не работают: не осталось сил. У Сергея и Анжелики есть младший сын, у Елены остался пятилетний малыш.

Мать Саши Анжелика Полякова показывает фотографии детей. Везде - счастливые, веселые, красивые. Фото: Лариса Ионова

Две семьи объединились в горе, подружились и рассказывают о детях. "Они были очень ответственные, - говорит Елена. - Получив диплом радиотехнического вуза, Катя ночами искала в интернете работу в Москве. Нашла, созвонилась, ее пригласили в банк. Ребята сразу собрались и уехали. Сняли квартиру, Саша устроился в фирму. Но как только в банке освободилось место, тоже перешел туда. Обещали нам в этом году детей. Катя даже имя девочке придумала - Мия. "Мы даже не считаем, что они умерли. Они просто улетели. На этот раз далеко-далеко", - произносит Сергей. Как прошел тот день 10 марта они помнят до мелочей. Первой услышала о катастрофе Елена. У нее работал телевизор. Позвонила Поляковым: дети не отвечают на телефонные звонки. Стали проверять, во сколько был вылет. Сергей обзванивал аэропорты, МЧС. Точной информации не было. Надежда теплилась: в Аддис-Абебе самолеты взлетают каждые пять минут, ну вдруг это был не их лайнер? К вечеру прозвучала страшная правда...

Когда останки были окончательно идентифицированы, Сергей поехал в Эфиопию забирать детей. Он показывает снимки. На них разбитые, с трещинами, гробы. "Вот такими нам вернули их из самолета, доставившего "груз 200" 24 октября из Москвы в Ростов. Мне удалось заснять процесс их выгрузки. Грузчики в ростовском аэропорту швыряли как попало! - негодует Сергей. - Теперь я намерен подать на них в суд".

Сюжет третий: брачный контракт

Сергей просит перевод статьи, которая вышла в "РГ-Неделе", на английский язык. Хочет послать ее для суда, где ответчиками станут производитель "Боинга" и компания-перевозчик "Эфиопские авиалинии", а также показать товарищам по несчастью в других странах - они организовались в Фонд поддержки родных погибших в катастрофе.

Такими и помнят Марину и Ивана Митрофановича в Невьянске. Фото: Из семейного архива Моисеевых

На наше приглашение посмотреть спектакль уральского театра, в котором Катя стала прототипом героини пьесы, родители предложили: а пусть этот театр приедет на гастроли в Таганрог, где есть прекрасный чеховский театр драмы. "Конечно, мы хотели бы поехать, если представится такая возможность, - говорит исполнительница роли Кати Виктория Куликова. - Хотя и понимаем, какая это огромная ответственность - рассказывать историю Кати и Саши тем, кто их любит и помнит".

Еще один материал, легший в основу спектакля, назывался "Последняя крепость". Он рассказывал о 78-летнем ветеране войны Иване Митрофановиче Моисееве, который женился на 22-летней девушке, и эту историю обсуждал весь Невьянск. Осуждали, уж это как водится. Марину, приехавшую в небольшой город из деревни, обвиняли в корысти, Ивана Митрофановича - в нарушении приличий. А они, люди независимые, ни на кого внимания не обращали и были счастливы. Моисеев всей родне завещание показал: скромную однокомнатную квартиру оформил на Марину. Супруги прожили вместе три года.

Иван Митрофанович умер на руках у Марины - она не отходила от него ни на шаг. После похорон она долго приходила в себя в деревне. Теперь ухаживает за могилой Ивана Митрофановича. Сейчас у Марины новая семья, растет сын. Она благодарна Ивану Митрофановичу за то, что поддержал ее, помог ей. А она заботилась о нем, выхаживала, жалела. Вот такой неподписанный, но честно выполненный обеими сторонами "брачный контракт".

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