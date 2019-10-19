Видео: В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля по материалам "РГ"

Большой актовый зал областной научной библиотеки имени Белинского раз за разом взрывается аплодисментами, но никто из посетителей не сетует на нарушение священной библиотечной тишины. Вчерашним вечером читатели превратились в зрителей, а герои публикаций сошли с газетных полос и сами рассказали свои истории. Именно так - "Газетные истории" - журналисты Уральского регионального представительства "РГ" решили назвать спектакль, который придумали еще весной, чтобы таким образом в Год театра отметить приближающийся тридцатилетний юбилей газеты. Автор идеи - Марина Гущина.

Для воплощения задуманного из сотен публикаций выбрали три - Ларисы Ионовой, Светланы Добрыниной и Марины Порошиной (она же написала пьесу). Из множества театральных коллективов Екатеринбурга - самый старый и любимый зрителями народный Театр имени Григория Гецова, который премьерой "Газетных историй" открыл свой 103-й сезон. Из возможных эпиграфов - самый краткий: "Все, что вы увидите - правда".

Главное действующее лицо - Журналист в исполнении Сергея Мажарова (он же - режиссер спектакля), который день за днем честно выполняет свою работу, встречаясь с хорошими людьми и с удивительными сюжетами. Вот Катя Смолякова, его случайная попутчица в аэропорту, она очаровывает зрителей своим жизнелюбием и заразительным желанием быть счастливой… Она погибнет в автокатастрофе, написав последний пост в соцсетях о счастье и о том, что "все неслучайно в нашей жизни". Исполнительница роли Кати Виктория Куликова заставила многих в зале плакать.

Жительница деревни Сапегина Светлана Анатольевна возит внука Артура в школу на лошади, тому что в деревне нет нормальной дороги и школьный автобус добраться до местных школьников не может. Но Светлана Анатольевна и ее говорящая лошадь Лейла (смешные и выразительные работы Натальи Лапенковой и Анастасии Третьяковой) не унывают и верят в перемены, тем более, что журналисты "РГ", как принято говорить, следят за этой темой, и дорога в деревне обязательно появится.

78-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Абрамов, закончивший войну в Берлине, отважился на штурм своей "последней крепости" - и женился на двадцатилетней Марине. Прекрасный дуэт ветерана театра Александра Шевнина и юной Алены Ростовщиковой растрогал зрителей и в очередной раз убедил в том, что настоящей любви все возрасты покорны.

Что объединяет эти простые в общем-то, истории? Их герои любят жизнь, принимают предлагаемые обстоятельства и становятся не наблюдателями, а действующими лицами. И зрители им поверили.

- Я слабо представлял себе, как можно поставить спектакль на основе газетных текстов, - признается декан департамента "Факультет журналистики" УрФУ Борис Лозовский. - Все-таки газетный материал и пьеса есть жанры очень друг от друга далекие. Но, в конце концов, в каждом по-настоящему хорошем тексте есть своя драматургия. У вас все сложилось, меня задели рассказанные истории. И я рад, что на спектакль пришли студенты журфака, потому что разговор оказался еще и про профессию.

- Замечательный получился спектакль, - говорит Юлия Ваганова, сотрудник библиотеки имени Белинского. -Никаких криков и заламываний рук, никаких постановочных эффектов, очень простые истории, рассказанные простым и понятым языком… но при этом у меня, как и у многих,были слезы на глазах.

Видеоверсию спектакля сняло Свердловское областное телевидение (ОТВ), а в афише Театра имени Гецова спектакль "Газетные истории" заявлен на 25 октября.