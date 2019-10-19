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19.10.2019 08:09
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Видео: В Екатеринбурге состоялась премьера спектакля по материалам "РГ"

Текст: Екатерина Каспирович
Большой актовый зал областной научной библиотеки имени Белинского раз за разом взрывается аплодисментами, но никто из посетителей не сетует на нарушение священной библиотечной тишины. Вчерашним вечером читатели превратились в зрителей, а герои публикаций сошли с газетных полос и сами рассказали свои истории. Именно так - "Газетные истории" - журналисты Уральского регионального представительства "РГ" решили назвать спектакль, который придумали еще весной, чтобы таким образом в Год театра отметить приближающийся тридцатилетний юбилей газеты. Автор идеи - Марина Гущина.
Фото: Елена Елисеева Фото: Елена Елисеева
Фото: Елена Елисеева

Для воплощения задуманного из сотен публикаций выбрали три - Ларисы Ионовой, Светланы Добрыниной и Марины Порошиной (она же написала пьесу). Из множества театральных коллективов Екатеринбурга - самый старый и любимый зрителями народный Театр имени Григория Гецова, который премьерой "Газетных историй" открыл свой 103-й сезон. Из возможных эпиграфов - самый краткий: "Все, что вы увидите - правда".

Главное действующее лицо - Журналист в исполнении Сергея Мажарова (он же - режиссер спектакля), который день за днем честно выполняет свою работу, встречаясь с хорошими людьми и с удивительными сюжетами. Вот Катя Смолякова, его случайная попутчица в аэропорту, она очаровывает зрителей своим жизнелюбием и заразительным желанием быть счастливой… Она погибнет в автокатастрофе, написав последний пост в соцсетях о счастье и о том, что "все неслучайно в нашей жизни". Исполнительница роли Кати Виктория Куликова заставила многих в зале плакать.

Фото: Борис Ярков
В Екатеринбурге состоится премьера спектакля по материалам "РГ"

Жительница деревни Сапегина Светлана Анатольевна возит внука Артура в школу на лошади, тому что в деревне нет нормальной дороги и школьный автобус добраться до местных школьников не может. Но Светлана Анатольевна и ее говорящая лошадь Лейла (смешные и выразительные работы Натальи Лапенковой и Анастасии Третьяковой) не унывают и верят в перемены, тем более, что журналисты "РГ", как принято говорить, следят за этой темой, и дорога в деревне обязательно появится.

78-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Абрамов, закончивший войну в Берлине, отважился на штурм своей "последней крепости" - и женился на двадцатилетней Марине. Прекрасный дуэт ветерана театра Александра Шевнина и юной Алены Ростовщиковой растрогал зрителей и в очередной раз убедил в том, что настоящей любви все возрасты покорны.

Что объединяет эти простые в общем-то, истории? Их герои любят жизнь, принимают предлагаемые обстоятельства и становятся не наблюдателями, а действующими лицами. И зрители им поверили.

- Я слабо представлял себе, как можно поставить спектакль на основе газетных текстов, - признается декан департамента "Факультет журналистики" УрФУ Борис Лозовский. - Все-таки газетный материал и пьеса есть жанры очень друг от друга далекие. Но, в конце концов, в каждом по-настоящему хорошем тексте есть своя драматургия. У вас все сложилось, меня задели рассказанные истории. И я рад, что на спектакль пришли студенты журфака, потому что разговор оказался еще и про профессию.

- Замечательный получился спектакль, - говорит Юлия Ваганова, сотрудник библиотеки имени Белинского. -Никаких криков и заламываний рук, никаких постановочных эффектов, очень простые истории, рассказанные простым и понятым языком… но при этом у меня, как и у многих,были слезы на глазах.

Видеоверсию спектакля сняло Свердловское областное телевидение (ОТВ), а в афише Театра имени Гецова спектакль "Газетные истории" заявлен на 25 октября.

Культура Театр Драматический театр УрФО
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