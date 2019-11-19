Россия остается ведущим торговым партнером Беларуси

Беларусь - важный партнер России. 8 декабря 2019 года исполняется 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. За это время реализовано значительное число совместных экономических, социальных и научно-технических программ, финансируемых за счет союзного бюджета (в 2019 году - 7,25 млрд российских рублей в доходной части и 6,33 млрд российских рублей - в расходной части). Принимаются меры по обеспечению равных прав граждан России и Беларуси в области социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи. Тесная координация поддерживается во внешней политике, в военной и правоохранительной сферах.

Россия - ведущий торговый партнер Беларуси, доля в белорусской внешней торговле - стабильно порядка 50% (по итогам 2018 года - 49,2%).

В 2018 году двусторонний товарооборот увеличился на 9,4% по отношению к 2017 году и составил 35,56 млрд долларов. Экспорт из России в Беларусь - 22,61 млрд. (+15,4%), импорт из Беларуси в Россию - 12,94 млрд (+0,4%).

Россия прочно удерживает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику: на конец l полугодия 2019 года - 3,8 млрд долларов. Белорусские капиталовложения в экономику России - 717,8 млн долларов. В Беларуси работает около 2,4 тысяч предприятий с участием российского капитала.

Крупнейший совместный инвестиционный проект - строительство при участии "Росатома" первой Белорусской АЭС (два энергоблока мощностью по 2400 МВТ) в Гродненской области. Финансирование осуществляется за счет российского государственного экспортного кредита в сумме 10 млрд долларов.