Сборная России начала финальный турнир Кубка Дэвиса, стартовавший в Мадриде, с более чем убедительной победы над Хорватией, сильнейшей командой прошлого года.

Правда, в составе соперников не было одного из лидеров хорватского тенниса Марина Чилича, который сейчас занимает 39-ю строчку в рейтинге ATP. Но и у россиян не обошлось без потерь. С соревнований снялся Даниил Медведев, после неудачного выступления на итоговом чемпионате потерявший одну позицию и завершивший сезон в ранге пятой ракетки мира.

Но Карен Хачанов (17) и Андрей Рублев (23) пока справились и без него. Первое очко сборной принес Рублев, который в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 обыграл 21-летнего Борну Годжо. Андрей всего на год старше оппонента, но намного выше в классе. Годжо занимает 281-ю строчку в рейтинге, и это его дебют за национальную команду. В финальной части Кубка Дэвиса он как раз заменил травмированного Марина Чилича.

Затем Хачанов одолел Борну Чорича (28-е место в рейтинге). Правда, с этим соперником пришлось повозиться - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4. А после трехсетового поединка Карен, у которого на отдых было чуть больше получаса, и Андрей снова вышли на корт. Иван Додиг и Никола Мектич входят в топ-20 парного рейтинга АТР, но наши парни взяли верх со счетом 7:6 (7:3), 6:4 и оформили "сухую победу" над хорватами.

- Когда играешь не только за себя, а за свою страну, то нужно выкладываться по максимуму, сражаться изо всех сил, - приводит слова Хачанова официальный сайт турнира. - Первый матч в Мадриде на харде, стартовая встреча, дополнительное давление. Важно было начать турнир успешно. Матч с Чоричем получился непростым, мы оба выглядели достойно, уверенно играли на своей подаче. У меня появились возможности, и я их использовал. Я очень рад, что мы смогли выиграть этот матч.

Во вторник уже после подписания этого номера "РГ" в печать сборная России провела свою вторую встречу в группе В против испанцев.

В команду хозяев турнира вошли первая ракетка мира Рафаэль Надаль, с которым должен был играть Хачанов, Роберто Баутиста-Агут (9), Пабло Каррено-Буста (27), Фелисьяно Лопес (62) и Марсель Гранольерс (112). В нашей команде помимо Карена и Андрея Рублева заявлен Евгений Донской (113).

Испанцы ведут 4:2 в противостоянии с россиянами. Последняя встреча двух команд состоялась в 2015 году во Владивостоке, когда обе сборные пытались выбраться из первой группы зоны Европа/Африка. Тогда сборная России смогла отыграться со счетом 0:2 и одержать победу. А решающее очко принес 17-летний Андрей Рублев, не оставивший шансов Пабло Андухару (6:4, 7:6 (7:4), 6:3).

Напомним, что согласно новому регламенту Кубка Дэвиса в плей-офф пробьются победители шести групп плюс две сборные, занявшие вторые места по лучшим показателям. И вот тут победа над хорватами со счетом 3:0 может выручить. На турнире важно каждое командное очко. Ведь при определении четвертьфиналистов у кого-то из участников придется считать не только победы, но сеты и даже геймы.