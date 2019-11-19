Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Сирию

Ростуризм рекомендует туроператорам прекратить продажу туров в Сирию, а россиянам воздержаться от поездок в эту страну до нормализации ситуации в стране, - сообщается на сайте ведомства.

Те, кто уже купили тур, но еще не выехали из России "имеют безусловное право требовать расторжения договора". "При расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", - подчеркивают в Ростуризме.

Российским туристам, находящимся в Сирии, рекомендовано с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны.

Политическая обстановка в Сирии нестабильна с начала протестов в 2011 году. Вооруженные формирования продолжают удерживать основную часть провинции Идлиб на севере страны.

Спустя восемь лет с начала политического кризиса в Сирии начал восстанавливаться туристический поток: сразу два российских туроператора запустили продажу организованных туров в страну. Им удалось свозить в Сирию 50 человек из России при стоимости тура свыше 100 тысяч рублей.