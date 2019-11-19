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19.11.2019 03:30
Рубрика: Власть

США не предпринимали шагов по выходу из Договора по открытому небу

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Соединенные Штаты пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Россия готова ответить в случае выхода США из Договора по открытому небу

По его словам, трудно сказать, насколько информация о предстоящем выходе из договора соответствует действительности, но практических шагов пока нет. "Отсюда и возникает ощущение, что любое из остающихся соглашений в области контроля над вооружениями может в одночасье стать жертвой импульсивных действий США", - цитирует Ульянова РИА Новости.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба". В конце октября этого года стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал документ, подтверждающий намерение Вашингтона выйти из этого договора.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, Россия не покинет Договор по открытому небу вслед за США. В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из соглашения, однако в России готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, отметил Рябков.

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