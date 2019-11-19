Умер режиссер Войтех Ясны

Чешский режиссер, сценарист и продюсер Войтех Ясны скончался в городе Пршеров, Чехия, на 94-м году жизни 15 ноября. Об этом сообщает THR со ссылкой на подтверждение от семьи режиссера. И без указания причин смерти кинематографиста.

“Thank you to all intelligent and sensitive viewers, without whom filmmakers would be up a creek without a paddle,” said director Vojtěch Jasný when he received the KVIFF President’s Award. We are saddened by the news of his passing and want to thank Mr. Jasný for all his films! pic.twitter.com/pVZlBkUIm9 — Karlovy Vary IFF (@KVIFF) 18 ноября 2019 г.

Ясны, далее - один из самых известных и плодовитых представителей чехословацкого кинематографа шестидесятых, родился 30 ноября 1925 года в Кельче в семье учителей. Когда Войтеху было четыре, отец купил кинопроектор, и мальчишка, что называется, пропал - с того момента его жизнь и карьеры были предопределены.

В 1945-м Ясны начал изучать русский язык и философию, но вскоре переключился на изучение кинопроизводства - курсы кинооператоров в пражской Академии музыкального искусства.

Дебютная игровая лента Ясны, после череды документальных фильмов, - "Все кончается сегодня" 1954 года.

В конце шестидесятых режиссер покидает страну по политическим соображениям, далее сотрудничая в основном с западногерманским ТВ.

В 1969-м Ясны получил приз за лучшую режиссуру Каннского МКФ - за запрещенную на родине картину "Все добрые земляки".

Среди других работ - "Без страха", "Желание", "Возможность", "Вот придет кот", "Я пережил свою смерть".