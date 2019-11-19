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Умер режиссер Войтех Ясны

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    19.11.2019, 10:50
Текст:   Олег Усков

Чешский режиссер, сценарист и продюсер Войтех Ясны скончался в городе Пршеров, Чехия, на 94-м году жизни 15 ноября. Об этом сообщает THR со ссылкой на подтверждение от семьи режиссера. И без указания причин смерти кинематографиста.

Ясны, далее - один из самых известных и плодовитых представителей чехословацкого кинематографа шестидесятых, родился 30 ноября 1925 года в Кельче в семье учителей. Когда Войтеху было четыре, отец купил кинопроектор, и мальчишка, что называется, пропал - с того момента его жизнь и карьеры были предопределены.

В 1945-м Ясны начал изучать русский язык и философию, но вскоре переключился на изучение кинопроизводства - курсы кинооператоров в пражской Академии музыкального искусства.

Дебютная игровая лента Ясны, после череды документальных фильмов, - "Все кончается сегодня" 1954 года.

В конце шестидесятых режиссер покидает страну по политическим соображениям, далее сотрудничая в основном с западногерманским ТВ.

В 1969-м Ясны получил приз за лучшую режиссуру Каннского МКФ - за запрещенную на родине картину "Все добрые земляки".

Среди других работ - "Без страха", "Желание", "Возможность", "Вот придет кот", "Я пережил свою смерть".

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