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19.11.2019 09:11
Рубрика: В мире

В Евросоюзе согласовали бюджет на 2020 год

Текст: Максим Макарычев
После нескольких недель трудных и острых дебатов представители стран-членов Евросоюза и европарламентарии накануне вечером согласовали бюджет на 2020 год. Именно понедельник являлся последним днем для утверждения ранее представленного в Брюсселе бюджета. В противном случае переговорщики должны были бы согласовывать его новый вариант.
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

В итоге страны-члены ЕС и представители Европарламента согласились с предложением комиссии по финансам увеличить размер долгосрочного бюджета до 1,11 процента валового национального дохода (ВНД) ЕС, чтобы "закрыть" финансовую дыру в случае Brexit, и увеличить расходы Европы на климат и пограничный контроль, а также борьбу с безработицей.

Фото: AP Photo/Kevin Hagen
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Немалая часть поступлений в бюджет ложится на Германию. Как крупнейшая экономика ЕС, эта страна уже является основным вкладчиком Евросоюза. По информации Financial Times, Германия столкнется с резким увеличением своих чистых взносов в бюджет ЕС - до 15 миллиардов евро в 2020 году. По данным аналитического центра Bruegel, в случае выхода Великобритании из состава ЕС без достижения сделки с Брюсселем, Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет европейского сообщества до 4,2 миллиарда евро. Несмотря на это, представители Германии на переговорах назвали бюджет на 2020 год "хорошим компромиссом". Кстати, в 2027 году, по прогнозам экспертов, в последний год следующего долгосрочного шестилетнего бюджета ЕС (2021-2027 годы), поступления Германии в бюджет ЕС возрастут до 33 миллиардов евро.

Всего, как ожидается, бюджет Евросоюза в 2020 году составит 168,7 миллиарда евро, что на полтора процента больше по сравнению с бюджетом 2019 года. При этом Европарламент требовал принять бюджет в размере 171 миллиарда евро, а представители стран-членов ЕС настаивали на сумме 166,8 миллиарда евро. Таким образом, переговорщики пришли к компромиссному варианту.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
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Как отметил еврокомиссар Юнтер Эттингер, новый бюджет поможет создать рабочие места, защитить климат и благоприятствовать инвестициям по всей Европе. Общая сумма расходов на эти нужды составит 153,6 миллиарда евро, что на 3,4 процента больше, чем в 2019 году. При этом на защиту климата принято решение дополнительно выделить два миллиарда евро. Будут значительно увеличены расходы на внедрение цифровых технологий. Впервые значительные средства будут выделены на программы обмена Erasmus + и DiscoverEU, успешного проекта по предоставлению 18-летним европейцам билетов Interrail, чтобы дать им возможность открыть для себя Европу без границ.

Эксперты также исходят из того, что в случае "жесткого" Brexit бюджет Евросоюза может недосчитаться 16,5 миллиарда евро.

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Отметим, что в бюджете на 85 миллионов евро уменьшен размер помощи кандидату на вступление в ЕС Турции, с которой у европейского сообщества в последнее время появилось много разногласий.

Между тем

Как отмечает издание The European Sting, около 93 процентов бюджета Евросоюза финансирует реальную деятельность субъектов в регионах в странах ЕС и даже за его пределами. Это касается граждан, населенных пунктов, фермеров, исследователей, студентов, неправительственных организаций и предприятий. Бюджет ЕС уникален. В отличие от национальных бюджетов, которые в значительной степени используются для предоставления государственных услуг и финансирования систем социального обеспечения, бюджет ЕС в первую очередь является инвестиционным бюджетом. Кроме того, в отличие от национальных бюджетов, бюджет ЕС не может иметь дефицит.

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