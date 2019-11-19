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19.11.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

В гонку электропикапов вступает Karma

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Karma. Фото: Пресс-служба Karma.
Фото: Пресс-служба Karma.

Компания Karma, китайско-американский производитель подзаряжаемого гибридного седана Karma Revero, 22 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе представит прототип пикапа на электротяге. Для подогрева интереса у публики компания предварительно распространила его скетч.

По нему дизайн электромобиля обещает быть "брутальным": плоская крыша, отвесный перед, острые грани на панелях кузова, низкое остекление. Короткий отлогий капот и лобовое стекло с большим уклоном - есть в этом что-то от армейской бронетехники. Эскиз обещает и изысканные решения, например, полностью накрытые лобовым стеклом передние стойки. Впрочем, впечатления от "живой" машины могут быть иными.

Фото: www.carscoops.com
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Производители видят большой рыночный потенциал у пикапов на электротяге. Значительный крутящий момент и фантастическая эластичность электромоторов делает их словно созданными для буксировки яхт, прицепов-коневозок и кемперов. А гибкость конструкции электромобиля позволяет на той же платформе выпускать широкую линейку машин разных классов и назначения, страхуя от рисков неудачи в одной нише.

В 2021 году производство электропикапов наладят небольшие стартапы, вроде Bollinger, гигантские инвест-проекты Tesla и Rivian. Конечно, не останутся в стороне старые "автоимперии": следующее поколение главного пикапа Америки Ford F-150, выходящего в первой половине 2021 года, изначально спроектировано с расчетом установки тягового электрооборудования.

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