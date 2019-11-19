В Китае 28 человек находятся в карантине с подозрением на бубонную чуму

Двадцать восемь человек находятся в карантине в северной китайской провинции Внутренняя Монголия. Они могли заразиться бубонной чумой после контакта с охотником.

По данным китайского государственного агентства Xinhua, предположительно охотник, чье имя не называется, заразился чумой после отлова и поедания дикого кролика в графстве Хуаде во Внутренней Монголии.

Бубонная чума является крайне тяжелым видом заболевания и редко передается между людьми. Случай произошел после того, как 12 ноября китайское правительство объявило о том, что в Пекине проходят курс лечения два человека, страдающих от легочной чумы - той самой, которая вызвала "Черную смерть", одну из самых смертоносных пандемий в истории человечества.

Легочная чума является наиболее опасной и смертельной разновидностью болезни. Заболевание протекает в легких, и любой человек, который заражен, может передать инфекцию другому человеку, чихая или кашляя около него. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ее можно вылечить антибиотиками, но при отсутствии лечения заболевания оно всегда приводит к летальному исходу.

Для сравнения, бубонная чума может передаваться человеку только зараженными блохами или при контакте с мясом зараженного животного.

Это был второй случай, когда заболевание было обнаружено в столичном китайском регионе за последний год, сообщает CNN.

Отметим, что в мае этого года в Монголии от бубонной чумы умерли муж и жена. Они употребили в пищу сырую почку сурка, которая считается местным народным лечебным средством.

Хотя чума неразрывно связана с пандемией "Черной смерти" 14-го века, в которой погибли около 50 миллионов человек в Европе, она остается крайне редким заболеванием. По данным ВОЗ, только около 1000 человек в мире в год заражаются чумой, что, по мнению экспертов, является крайне "скромным показателем". Три наиболее эндемичные в этом отношении страны - Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в среднем семь американцев заражаются чумой каждый год. В 2015 году два человека в Колорадо умерли от чумы, а годом ранее в штате было восемь зарегистрированных случаев.