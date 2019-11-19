Новости

Детсады и школы НАО оснастят системой распознавания лиц 11:37
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2" 11:35
Французский город Бордо откажется от использования пластика 11:31
Проект по повышению конкурентоспособности российских вузов обновится 11:30
"Долгожданная реформа". Эксперт о продаже "красивых" номеров 11:30
Победа "Мисс Беларусь" на выборах в парламент взорвала Сеть 11:20
Глава Петропавловска-Камчатского подал в отставку 11:19
Минимальный возраст для продажи сигарет может быть повышен 11:13
Костромской полицейский трижды оштрафовал мертвеца 11:11
В Уфе мужчину задержали за погром на кладбище 11:08
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены 11:06
В Перми число пострадавших от отравления в кафе возросло до 31 11:02
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье 10:56
В Малом театре прокомментировали госпитализацию Юрия Соломина 10:56
Умер режиссер Войтех Ясны 10:50
Боец ММА скончалась после поражения 10:47
В Китае 28 человек находятся в карантине с подозрением на бубонную чуму 10:43
В Волгограде серийная мошенница обманула людей на 2,5 млн рублей 10:43
В России снимут фильм о Чикатило 10:42
Десять кораблей ЧФ вышли в море на ракетные и артиллерийские стрельбы 10:40
СМИ: Юрий Соломин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии 10:36
На сборах в Бурятии офицеры ВВО изучат сирийский опыт 10:33
Лукашенко проведет Олимпийское собрание НОК Беларуси 10:27
Названы популярные города России для отдыха мам и детей на Новый год 10:24
На Ставрополье в ДТП с семью машинами пострадали девять человек 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 10:43
Рубрика: В мире

В Китае 28 человек находятся в карантине с подозрением на бубонную чуму

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Двадцать восемь человек находятся в карантине в северной китайской провинции Внутренняя Монголия. Они могли заразиться бубонной чумой после контакта с охотником.

По данным китайского государственного агентства Xinhua, предположительно охотник, чье имя не называется, заразился чумой после отлова и поедания дикого кролика в графстве Хуаде во Внутренней Монголии.

Вспышка сибирской язвы возникла в Дагестане

Бубонная чума является крайне тяжелым видом заболевания и редко передается между людьми. Случай произошел после того, как 12 ноября китайское правительство объявило о том, что в Пекине проходят курс лечения два человека, страдающих от легочной чумы - той самой, которая вызвала "Черную смерть", одну из самых смертоносных пандемий в истории человечества.

Легочная чума является наиболее опасной и смертельной разновидностью болезни. Заболевание протекает в легких, и любой человек, который заражен, может передать инфекцию другому человеку, чихая или кашляя около него. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ее можно вылечить антибиотиками, но при отсутствии лечения заболевания оно всегда приводит к летальному исходу.

Для сравнения, бубонная чума может передаваться человеку только зараженными блохами или при контакте с мясом зараженного животного.

Это был второй случай, когда заболевание было обнаружено в столичном китайском регионе за последний год, сообщает CNN.

Фото: iStock
Власти Китая подтвердили третий случай заражения легочной чумой

Отметим, что в мае этого года в Монголии от бубонной чумы умерли муж и жена. Они употребили в пищу сырую почку сурка, которая считается местным народным лечебным средством.

Хотя чума неразрывно связана с пандемией "Черной смерти" 14-го века, в которой погибли около 50 миллионов человек в Европе, она остается крайне редким заболеванием. По данным ВОЗ, только около 1000 человек в мире в год заражаются чумой, что, по мнению экспертов, является крайне "скромным показателем". Три наиболее эндемичные в этом отношении страны - Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в среднем семь американцев заражаются чумой каждый год. В 2015 году два человека в Колорадо умерли от чумы, а годом ранее в штате было восемь зарегистрированных случаев.

В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов"
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию