В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Новости

Красноярец признался в убийстве пропавшей девушки 09:36
Сибирские ученые создали препараты от ишемии и шизофрении 09:35
В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию 09:33
В Москве досрочно завершено благоустройство больницы имени Демихова 09:24
В России определили схему продажи "красивых" номеров 09:10
Верховная рада: Киеву необходимо начать действовать в правовом поле 09:06
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию 08:48
В Челябинске произошел пожар в котельной компрессорного завода 08:48
Киев отказался считать возврат кораблей Россией актом доброй воли 08:46
Видео: легковушка выкинула автоцистерну с шоссе в пропасть 08:36
Турция может возобновить военную операцию в Сирии 08:35
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов" 08:15
Зубов введен в Зал хоккейной славы 07:54
Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко 07:50
В Забайкальском крае три человека погибли при пожаре 07:38
Добыча сланцевой нефти в США увеличится 07:10
Израиль сообщил о перехвате запущенных по Голанам ракет 07:09
Овечкин не пожалел "уток" 07:07
В Приморье будут корректировать режим работы предприятий в снегопады 07:00
Большинство бизнесменов не видели злоупотреблений чиновников в 2019 году 07:00
На Камчатке врачи сделали ребенка инвалидом 06:55
Власти Китая подтвердили третий случай заражения легочной чумой 06:48
В Канаде корову продали за рекордные 106 тысяч долларов 06:34
Хуситы захватили в Красном море буксир с гражданами Южной Кореи 05:52
В Хабаровском крае самолет не смог приземлиться из-за собаки 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Текст: Марина Гусенко
Оценить качество вина в домашних условиях можно только методами сенсорного или органолептического анализа, то есть, по внешнему виду, аромату и вкусу. Физико-химический анализ вина дома не проведешь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность. Если в вине плавают хлопья или другой осадок, это повод усомниться в его качестве.

Белое сухое вино должно быть светло-соломенного или бледно-золотистого цвета. Если оно похоже на осветленный яблочный сок, вероятно, оно окислено, а значит - испорчено.

Фото: iStock
Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами

Красное вино может иметь очень широкую гамму оттенков - от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого или непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком.

Аромат вина должен быть цветочным, фруктовым, животным, растительным. Если в нем присутствует "мышиный" тон, оттенок цветной капусты, лука, вареной свеклы, значит, оно низкого качества и при его производстве были допущены ошибки.

Если вкус обжигающий - в нем больше, чем положено "летучих кислот", например, уксусной.

Лучше не покупать алкоголь в интернете с доставкой, особенно, в запрещенное время, так как вам могут "подсунуть" контрафакт.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов"
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию