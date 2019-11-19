В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина

Оценить качество вина в домашних условиях можно только методами сенсорного или органолептического анализа, то есть, по внешнему виду, аромату и вкусу. Физико-химический анализ вина дома не проведешь.

Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность. Если в вине плавают хлопья или другой осадок, это повод усомниться в его качестве.

Белое сухое вино должно быть светло-соломенного или бледно-золотистого цвета. Если оно похоже на осветленный яблочный сок, вероятно, оно окислено, а значит - испорчено.

Красное вино может иметь очень широкую гамму оттенков - от бледного гранатового до насыщенного рубиново-вишневого или непрозрачно-красного с фиолетовым оттенком.

Аромат вина должен быть цветочным, фруктовым, животным, растительным. Если в нем присутствует "мышиный" тон, оттенок цветной капусты, лука, вареной свеклы, значит, оно низкого качества и при его производстве были допущены ошибки.

Если вкус обжигающий - в нем больше, чем положено "летучих кислот", например, уксусной.

Лучше не покупать алкоголь в интернете с доставкой, особенно, в запрещенное время, так как вам могут "подсунуть" контрафакт.

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