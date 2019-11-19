В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

Расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции прекращено за недостаточностью доказательств. Об этом заявила прокурор Ева-Мари Персон, сообщает РИА Новости.

Напомним, уголовное дело против "разоблачителя" Ассанжа было заведено в Швеции еще в 2010 году, когда австралийца обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. И только спустя 9 лет выяснилось, что свидетельств противоправных действий основателя WikiLeaks у полиции не имеется.

"В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам", - уточнила шведский прокурор на пресс-конференции.

В настоящее время Ассанж находится в Лондоне под арестом. Слушания по делу о его экстрадиции в США, где он обвиняется в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации, состоятся 13 и 19 декабря.