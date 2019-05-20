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20.05.2019 09:57
Рубрика: В мире

Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа

В понедельник шведская прокуратура направила запрос о выдаче ордера на заочный арест Джулиана Ассанджа.

В Госдуме оценили возобновление расследования по делу Ассанжа

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, запрос направлен в окружной суд Упсалы.

Ранее на прошлой неделе стало известно, что власти Швеции возобновят уголовное дело против основателя организации WikiLeaks и намерены подать заявку на его экстрадицию из Великобритании. "Мы рассчитываем, что британские власти примут решение об экстрадиции летом, до августа 2019 года", - заявили в прокуратуре Швеции.

1 мая Королевский суд в Лондоне приговорил 47-летнего Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения. Речь идет о событиях 2012 года, когда рассматривался вопрос об экстрадиции австралийца в Швецию.

В мире Европа Швеция Джулиан Ассанж: история борьбы
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