Валерий Гергиев дал концерт в посольстве Италии в поддержку Венеции

В России официально стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции, пострадавшей от сильнейшего за последние полвека наводнения. Ради привлечения внимания к этой инициативе в посольстве Италии в Москве прошел небольшой концерт Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Приглашенные им оперные певцы Юлия Маточкина и Сергей Скороходов исполнили пять арий, в том числе одну на русском языке.

Как рассказал "РГ" сам Гергиев, о страшном наводнении, угрожающем Венеции, он узнал во время Международного культурного форума, который проходил в Санкт-Петербурге. "Новость стала главной темой фестиваля, участие в котором принимали и представители Италии. Сначала мы думали организовать в декабре крупный концерт, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, поддержать наших друзей, но затем решили попробовать собрать средства уже сейчас. И стали едва ли не первыми, кто это сделал", - отметил маэстро. При этом он подчеркнул, что поступок его и его друзей и знакомых, откликнувшихся на его призыв внести посильную помощь, не надо героизировать. "Это надо было просто сделать", - подчеркнул Гергиев, добавив, что в 2006 году, когда сгорело одно из зданий Мариинского театра, точно так же со всего мира были собраны необходимые средства для его восстановления.

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано со своей стороны выразил благодарность как Гергиеву, так и всем россиянам, моментально отреагировавшим на трагические события. Еще до официального старта кампании по сбору средств сумма пожертвований составила около одного миллиона евро. Терраччано выразил надежду, что "за широким жестом маэстро последует такая же реакция простых россиян, и это в свою очередь послужит примером всему миру". По его словам, все собранные средства пойдут на восстановление архитектурных памятников Венеции и помощь ее жителям.

Примечательно, что, давая концерт в особняке Берга, Гергиев сильно рисковал, уже во вторник вечером он должен был успеть на самолет, который бы доставил его в китайский Гуанчжоу, где начинаются его гастроли. Весь остальной оркестр к моменту начала приема в итальянском посольстве уже находился в воздухе. Гергиев же взял билет на самый поздний рейс, чтобы помочь в сборе средств. А в дипмиссии его все никак не хотели отпускать, многие гости желали пообщаться с ним хотя бы накоротке.

Кстати, подобные акции по сбору средств проводят посольства Италии по всему миру. Всем неравнодушным дипломаты рассказывают о чрезвычайной ситуации в Венеции, распространяя реквизиты банковского счета муниципалитета, на который можно перечислить пожертвования. И подобным занимаются не только власти, но и ряд ассоциаций, ведомств и даже СМИ. Помощь можно оказать как городу в целом, так и определенному музею, театру, библиотеке, школе или церкви.

Как напомнил Терраччано, на прошлой неделе Венеция оказалась во власти рекордного за последние полвека паводка. Уровень воды поднялся до 187 сантиметров. Большая часть исторического центра (около 80 процентов) оказалась затоплена. Жертвами наводнения стали несколько человек.

Счет

- Расчетный счет, на который можно направлять пожертвования для восстановления Венеции (предоставлен "РГ" посольством Италии в Москве)

р/с 40807810500010496197

в АО ЮниКредит Банк, г. Москва

к/с 30101810300000000545

ОПЕРУ МГТУ Банка России, г. Москва

БИК 044525545

Получатель платежа: посольство Италии в Москве

Назначение платежа: Россия для Венеции

#HelpVenice