Видео: легковушка выкинула автоцистерну с шоссе в пропасть

Жуткий вариант победы малыша Давида над гигантским Голиафом, который не станет притчей во языцех и примером для подражания - в Словении Opel Corsa, невзирая на разницу в габаритах, столкнул с 20-метрового обрыва огромную автоцистерну. Водитель грузовика, 53-летний гражданин Венгрии, погиб на месте, а владелец Opel отделался легким испугом и теперь пойдет под суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Трагедия произошла на объездной дороге вокруг столицы страны, города Любляна. Выезжая из тоннеля, водитель Opel почему-то не вписался в поворот, съехал со своей полосы и врезался в кабину автоцистерны.

Почему при столкновении машин столь разного веса и габаритов пострадал тот, кто больше - загадка. Либо водитель грузовика от неожиданности чуть вильнул рулем, либо дурную службу сослужила пустая цистерна, легко потерявшая равновесие после столкновения и потянувшая за собой в пропасть и кабину с шофером.

По мнению спасателей, прибывших на место аварии, удачей можно считать то, что разбившаяся машина шла порожняком. В противном случае загоревшееся на узком участке дороги топливо могло привести к более серьезным последствиям.