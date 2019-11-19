Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.11.2019 08:36
Рубрика: Видео

Видео: легковушка выкинула автоцистерну с шоссе в пропасть

Текст: Вадим Давыденко

Жуткий вариант победы малыша Давида над гигантским Голиафом, который не станет притчей во языцех и примером для подражания - в Словении Opel Corsa, невзирая на разницу в габаритах, столкнул с 20-метрового обрыва огромную автоцистерну. Водитель грузовика, 53-летний гражданин Венгрии, погиб на месте, а владелец Opel отделался легким испугом и теперь пойдет под суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: обочечник попытался объехать пробку и попался патрулю ДПС
Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: водитель буксировщика уронил на повороте прогулочный катер

Трагедия произошла на объездной дороге вокруг столицы страны, города Любляна. Выезжая из тоннеля, водитель Opel почему-то не вписался в поворот, съехал со своей полосы и врезался в кабину автоцистерны.

Почему при столкновении машин столь разного веса и габаритов пострадал тот, кто больше - загадка. Либо водитель грузовика от неожиданности чуть вильнул рулем, либо дурную службу сослужила пустая цистерна, легко потерявшая равновесие после столкновения и потянувшая за собой в пропасть и кабину с шофером.

По мнению спасателей, прибывших на место аварии, удачей можно считать то, что разбившаяся машина шла порожняком. В противном случае загоревшееся на узком участке дороги топливо могло привести к более серьезным последствиям.

Видео: под "мостом глупости" застряли одновременно грузовик и автобус
Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России
#видео #авто