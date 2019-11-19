Власти Китая подтвердили третий случай заражения легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР. Соответствующее заявление опубликовал департамент здравоохранения района.

По данным ведомства, заболевшим оказался 55-летний мужчина, который был госпитализирован с повышенной температурой. Сейчас мужчина изолирован и получает лечение, а 28 человек, которые тесно контактировали с заболевшим, находятся под наблюдением врачей. Симптомы легочной чумы у них пока не обнаружены.

Напомним, 14 ноября стало известно о двух первых случаях заражения легочной чумой. В Пекине были экстренно госпитализированы два человека. Оба заболевших приехали из провинции Внутренняя Монголия. По данным медиков, связь между этими двумя и последним случаем не установлена.

Легочная чума - наиболее заразная форма данного заболевания, которое передается воздушно-капельным путем, а инкубационный период может составлять лишь 24 часа. При отсутствии лечения в течение суток после появления симптомов (внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота) вероятность летального исхода крайне высока.