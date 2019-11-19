Военные РФ увеличили число пунктов распределения гумпомощи в Сирии

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) увеличивают количество пунктов распределения гуманитарных грузов на севере и востоке Сирии. Не только по земле, но и по воздуху, с помощью военно-транспортных Ил-76, грузы доставляют в те районы, где необходима помощь.

Использование авиации помогло сотрудникам ЦПВС в кратчайшие сроки наладить работу гуманитарной миссии на территории, которая находится на грани гуманитарной катастрофы. В этой части Сирии организовано уже три новых пункта для доставки и выдачи гуманитарных грузов, сообщает РИА Новости.

Так, на территорию населенного пункта Камышлы военно-транспортной авиацией были доставлены 15 тонн муки, круп, сахара, чая и товаров первой необходимости. По словам российского офицера ЦПВС, данного количества гумпомощи хватит, чтобы провести шесть акций в нуждающихся населенных пунктах.

Ранее, напомним, российские военнослужащие привезли гуманитарную помощь в город Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка. Это место было домом террористической организации ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). С тех пор как боевиков отсюда выбили курды, положение местных жителей улучшилось ненамного. Регион до сих пор на грани гуманитарной катастрофы.