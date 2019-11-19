Россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония состоялась минувшей ночью.

Сергей Зубов - олимпийский чемпион 1992 года, дважды он завоевывал главный трофей Национальной хоккейной лиги - Кубок Стэнли. В ходе прошедшей в Торонто церемонии памятную табличку россиянину вручил известный в прошлом американский хоккеист Бретт Халл.

Зубов начал карьеру в НХЛ в 1992 году. Он провел в сильнейшей лиге мира 16 лет, выступая за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург" и "Даллас". В 1994 году в составе "рейнджеров" завоевал первый Кубок Стэнли. Второй трофей Зубов завоевал, уже выступая за "звезд" из Далласа.

За карьеру в НХЛ Зубов провел 1068 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 771 очко (152 шайбы и 619 голевых передач), в плей-офф - 164 игры и 117 очков (24+93).

Вернувшись в Россию в 2009 году, Зубов до 2011 года выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА, после чего начал карьеру тренера. В сезоне 2015/16 он возглавил клуб из Санкт-Петербурга, однако по итогам сезона клуб не продлил контракт с Зубовым. В итоге экс-защитник принял предложение "Сочи", с которым дважды выходил в плей-офф. В октябре нынешнего года покинул свой пост.