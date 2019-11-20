Более 20 мигрантов нашли в холодильнике на следовавшем в Лондон пароме

Более двух десятков нелегальных мигрантов нашли на пароме, который следовал из Нидерландов в Великобританию. Люди находились в холодильной камере, потому им сразу оказали медицинскую помощь, а судно развернули.

В минувшее воскресенье британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш сразу четыре лодки с 39 нелегальными мигрантами - выходцами из Ирана. Всего же с начала этого года в Соединенное Королевство прибыли почти 1,5 тысячи человек. Их привлекают возможность получения статуса беженца, социальная программа и финансовое пособие, напоминает РИА Новости.