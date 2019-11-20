Черчесов высказался на тему оскорблений Дзюбы во время игры с Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал оскорбительные кричалки со стороны болельщиков в адрес Артема Дзюбы во время вчерашней встречи с Сан-Марино (5:0).

"У меня просто иногда нет слов. Это чьи болельщики были? У меня уже давно нет реакции на такие вещи. Уже ко всему привыкли", - отметил Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Что касается итогов отборочного турнира Евро-2020, то, по словам Черчесова, самое главное, что сборная выполнила свою задачу.

Также Станислав Саламович высказался на тему соперников на предстоящем турнире. Из трех оппонентов двое уже известны - Дания и Бельгия, с которой россияне встречались в отборочном цикле.

"С нашими старыми друзьями будем играть. С Бельгией, наверное, на том же стадионе. Но уже по-другому", - сказал Черчесов.