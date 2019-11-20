Россия разгромила Сан-Марино без голов Дзюбы

У этого матча было несколько интриг. Первая - решится ли консервативный Станислав Черчесов на обновление состава в не имеющей принципиального значения игре и сколько голов в ворота футбольного карлика сможет забить Артем Дзюба, рассчитывавший потеснить с пьедестала лучшего бомбардира турнира Харри Кейна.

Черчесов пошел на эксперименты, но перемен в составе было немного. Место в воротах занял динамовец Антон Шунин, в центре обороны в паре с Георгием Джикией сыграл Максим Беляев, также с первых минут вышел на поле и Зелимзан Бакаев.

Интрига в матче умерла довольно быстро. Уже на третьей минуте встречи Далер Кузяев поразил ворота соперника. К 20-й минуте россияне вели 2:0. Забил снова не Дзюба, а Сергей Петров. Капитану сборной в этом матче не везло. А еще какая-то группа невменяемых болельщиков в начале встречи скандировала не самые приятные речевки в его адрес. Дзюбу они явно не завели, скорее даже огорчили и он не смог забить ни разу.

После перерыва в воротах хозяев побывали еще три мяча. Их авторами стали Алексей Миранчук, Алексей Ионов и вышедший на замену Николай Комличенко, сумевший открыть счет забитым мячам за национальную сборную. Хотел забить и Дзюба, но это был явно не его вечер. То надежно играл вратарь, то защитники не давали русскому великану разойтись в своей штрафной.

Итог матча - 5:0. Россия набрала 24 очка из 30 возможных, став лучшей среди команд, занявших вторые места. За 10 матчей россияне забили 33 мяча, пропустив восемь. Два из трех соперника по финальной части Евро-2020 известны - Бельгия и Дания. Третьего мы узнаем 30 ноября в ходе жеребьевки.