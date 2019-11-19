Сегодняшним вечером сборная России завершит свое выступление в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Уже известно, что россияне займут в группе второе место, пропустив вперед одну из сильнейших сборных мира, бронзового призера ЧМ-2018 - Бельгию.

Какие можно подвести итоги под результатами нашей сборной. С одной стороны, мы уверенно попали на чемпионат Европы. В 10 матчах с учетом этой встречи в Сан-Марино будет скорее всего одержано 8 побед. Шотландцам мы "везем" 9 очков, Кипру - 11. Были моменты, когда команда заставляла нервничать и была близка к потере очков, но все обходилось. Давненько не случалось и такого, чтобы перед заключительным матчем в отборе нам бы не приходилось заниматься подсчетом очков и обращать внимание на проходящие параллельно матчи соперников.

С другой стороны, насколько весомо преимущество россиян над теми, кто ниже в группе, настолько солидно превосходство выигравшей группу Бельгии над нами. Чего греха таить, судя по результатам бельгийцев, россияне доставили им не больше проблем, чем киприоты или сборная Казахстана. Очные матчи оба раза заканчивались за явным преимуществом "дьяволов". Апофеозом же стала игра в Петербурге, потерявшая всякий смысл уже к перерыву. Бельгийцы лишний раз показали, что хоть Россия и научилась играть против аутсайдеров, сильнейшие европейские сборные ей пока не по зубам.

Сейчас у нашей команды есть отличный шанс слегка сгладить эффект от субботней трепки. Можно заодно и статистику подправить, все к этому располагает. Конечно, Сан-Марино будет яростно биться на своем поле, но расклад сил совсем не в их пользу.

Матч Сан-Марино - Россия начнется в 22:45 по Москве, присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте "РГ"!