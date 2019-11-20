Депутаты смягчили закон об ОСАГО

За неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения водителям придется расплачиваться повышенной ценой полиса ОСАГО. Это, по сути, единственное отличие нового законопроекта, который внесла в Госдуму группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, от ныне действующего закона.

Согласно ему у страховщиков сохранятся возможность повышать стоимость полиса в зависимости от места эксплуатации автомобиля и из-за мощности двигателя. При этом у автовладельца не будет возможности снизить стоимость полиса, если он докажет, что он аккуратный водитель с помощью использования телематических устройств. Их в новом законопроекте просто не предусмотрено. Также стоимость жизни человека погибшего дорожной аварии останется безобразно низкой - 500 тысяч рублей - если этот проект будет принят. Напомним, что сейчас погибать лучше не в частном автомобиле или под его колесами, а в общественном транспорте. Там возмещение в четыре раза больше - 2 миллиона рублей.

Этот законопроект появился в противовес внесенному правительством, который был снят с рассмотрения парламента накануне первого чтения 15 октября этого года. В том законопроекте предлагалось отказаться от коэффициентов по мощности двигателя и территории использования автомобиля. Также в нем была предусмотрена возможность использования телематических устройств, показывающих стиль вождения.

И если водитель аккуратный, то предполагалось, что ему можно сделать скидку на ОСАГО. В нем также расширялась выплата по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей. Но все эти новации вызвали массу споров. Увеличение выплат по жизни и здоровью по расчетам страховщиков потребовало бы увеличения тарифов на ОСАГО на 23 процента. Отказ от территориального коэффициента привел бы к тому, что страховщикам пришлось бы покрывать свои убытки в опасных регионах за счет благополучных, повышая там стоимость полисов.

- После дискуссии в парламенте, после обсуждения в администрации президента и с Банком России пришли к мнению, что расширение тарифного коридора и повышение страхового возмещения до 2 миллионов рублей может привести к существенному росту тарифов, - сказал Анатолий Аксаков. - Мы считаем, что индивидуализация тарифов с учетом соблюдения правил дорожного движения, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя - это главное, что должно обеспечить справедливость в тарифообразовании. Добросовестный водитель должен платить меньше, а тот, кто из-за качества вождения постоянно попадает в аварии - больше.

Поэтому в новом проекте отказались убирать коэффициенты территорий. Правда, теперь его будет назначать каждый страховщик самостоятельно и не один на весь регион, а с индивидуальным подходом к каждому населенному пункту.

Зато ввели коэффициент за неоднократное грубое нарушение правил. Речь идет о проезде на красный сигнал светофора, выезде на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Но за исключением случаев, когда нарушение выявлено автоматическими комплексами фотовидеофиксации. А также за управление в нетрезвом виде. Правда, как всегда, депутаты забыли о тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования. К ним новый коэффициент будет невозможно применить, если закон будет принят в таком виде.

Не раз говорилось, что мощность двигателя на аварийность не влияет. Поэтому от этого коэффициента надо отказываться. Однако, по сути, депутаты сохранили и его, назвав коэффициентом технических характеристик автомобиля. Его страховщики также будут назначать индивидуально. Причем какие это будут характеристики - не оговаривается. То есть страховщик может назначить доплату не только за мощность двигателя, но и за то, что автомобиль внедорожник.

В целом, по прочтении этого законопроекта, складывается впечатление, что реформу ОСАГО решили сильно растянуть. А идея индивидуализации тарифов для каждого водителя переросла в идею их индивидуализации для каждого страховщика.