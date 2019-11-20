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20.11.2019 12:22
Рубрика: Легковые авто

Новая Hyundai Sonata. Стали известны российские цены

Текст: Юрий Зубко
Фото: Hyundai Фото: Hyundai
Фото: Hyundai

Компания Hyundai представила в Москве восьмое поколение Sonata и объявила цены на седан. Автомобиль можно будет купить в России от 1 499 000 рублей.

Топовая версия обойдётся в 1 999 000 рублей. Предыдущая генерация модели стоила от 1 380 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Седан в нашей стране предложили с двумя двигателями. Это двухлитровый 150-сильный мотор, который предлагался и для автомобиля предыдущего поколения. Также модель обзавелась 2,5-литровым двигателем с отдачей 180 лошадиных сил. Стоит отметить, что первый силовой агрегат работает на бензине АИ-95, а второй - АИ-92. К сожалению, россиянам придётся довольствоваться старой 6-ступенчатой коробкой, новый 8-ступенчатый "автомат" до России не добрался. Производство седана наладили на заводе "Автотор" в Калининграде.

Машина получила купеобразный кузов с оригинальными выштамповками, фирменные решетку радиатора и скругленную крышку багажника, светодиодную оптику и хромированные акценты. И на картинках, и вживую новая Sonata смотрится впечатляюще.

В салоне отсутствует привычный селектор переключения передач - его заменят клавиши на центральной консоли. Зато здесь появился селектор выбора режимов движения и вынесенный над торпедо экран мультимедийной системы.

Стоит отметить, что новая Sonata прошла цикл испытаний в России. Машина проехала от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Седаны восьмого поколения уже стали поступать к дилерам. Правда, в этом году россияне смогут приобрести автомобили только с двигателем 2,5 литра.

Фото: Hyundai
#Hyundai