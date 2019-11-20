В целом, отборочный цикл команда Станислава Черчесова провела очень уверенно. Из десяти встреч россияне уступили лишь в двух - против сильнейшей сборной мира по версии ФИФА Бельгии. В остальных восьми матчах были одержаны победы. Общая разница мячей - 33:8.

Теперь главный вопрос - в какой форме подойдут наши футболисты к финальной стадии чемпионата Европы. И кто будет им противостоять в группе. Два соперника уже известны: Бельгия и Дания. Третий определится по итогам жеребьевки 30 ноября в Бухаресте. Им станет либо Уэльс, либо Финляндия.

- Бельгия и Дания - две сильные команды. А вообще на таких турнирах как первенство Европы слабых сборных не бывает, - отметил Черчесов. - Как только узнаем имя четвертого соперника, начнем готовиться к турниру.

Своими впечатлениями от игры наших в отборочном цикле с "РГ" поделился бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России, участник чемпионата мира-1994, трехкратный чемпион страны Игорь Ледяхов.

Как оцените итоги отборочного цикла для нашей сборной?

Игорь Ледяхов: Раз ребята пробились на чемпионат Европы - положительно. Думаю, все должны быть довольны, сборная показала неплохую игру. Единственное, что расстроило, - поражения в матчах с Бельгией. Но здесь надо отметить класс бельгийцев. Это не мы такие слабые, а они очень сильные. А в целом, повторюсь, команда смотрелась прилично.

Не напрягает то, насколько легко наши проиграли в обоих матчах с Бельгией?

Игорь Ледяхов: Ничего страшного не случилось. Посмотрите на состав бельгийцев. Там в запасе сидят люди, которые играют в ведущих клубах европейских топ-чемпионатов. Априори было понятно, что Бельгия превосходит всех в нашей группе. Самое главное - мы справились со своей задачей.

В последнее время много говорится о возможном возвращении в сборную Игоря Акинфеева. У нас есть проблемы с вратарской позицией?

Игорь Ледяхов: Акинфеев здорово выступал за сборную, вопросов нет. Но я думаю, что у нас и сейчас есть достойные голкиперы. Ошибки у всех бывают, не надо на них зацикливаться. Проблем с вратарями у нас точно нет. Тем более тренером сборной является бывший голкипер, который в этом вопросе уж точно разбирается лучше остальных.

Дзюба хотел стать лучшим бомбардиром отбора, но ему не удалось забить Сан-Марино, его освистывали болельщики. На нем это никак не скажется?

Игорь Ледяхов: Не забил в этой игре, забьет в следующей. Думаю, Дзюба уже забыл о матче с Сан-Марино. Артем - ключевая фигура в нашей сборной. Опять же: мы выполнили задачу. А забил кто-то или нет - это уже второстепенный вопрос.

В связи с новым форматом проведения отборочного цикла нет ощущения, что он потерял свою важность? У команд ведь теперь еще и Лига наций для выхода на Евро.

Игорь Ледяхов: Футбол развивается, изменения в нем неизбежны. Мне не кажется, что отборочный цикл потерял в весе. Другой вопрос, что теперь команды, скажем так, третьего или даже четвертого эшелонов получили реальный шанс пробиться в финальную стадию чемпионата Европы. Я считаю, что чем больше стран участвует в турнире, тем лучше.

Перед Евро нашей сборной желательно провести контрольные матчи с грандами или с командами чуть ниже уровнем?

Игорь Ледяхов: У тренерского штаба уже есть такие вопросы. Думаю, наши выберут соперников, похожих по стилю на тех, которые будут на чемпионате Европы.

Два соперника уже известны - Бельгия и Дания.

Игорь Ледяхов: Непростой жребий. Про бельгийцев мы уже все поняли, а датчане всегда были крепкой командой. Тут еще важный момент, сыграем ли мы с Данией в Санкт-Петербурге или Копенгагене. Понятно, что дома будет легче.

Из четвертой корзины нам попадется либо Уэльс, либо Финляндия. Кто предпочтительнее?

Игорь Ледяхов: На Евро не бывает слабых соперников. С тем же Уэльсом у нас есть печальный опыт на предыдущем розыгрыше турнира. А финны впервые в истории пробились на чемпионат Европы, причем группа у них была не самая простая. Наверняка они захотят показать себя. Но нашим вполне по силам выходить в плей-офф. А там посмотрим.