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20.11.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Как правильно "прикурить" автомобиль: важные нюансы

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разряженный аккумулятор - нередкий и очень неприятный сюрприз зимним морозным утром. Чтобы завести обездвиженный автомобиль, часто водители просят у соседей по парковке "прикурить" - то есть при помощи специальных проводов подключить свой аккумулятор к заведомо рабочему, подзарядить и запустить двигатель. Как сделать это правильно и безопасно рассказал эксперт aif.ru.

Фото: Владимир Астапкович / РГ
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Он заявляет, что "прикуриваться" от заведённого автомобиля - крайне нежелательно. Так, если "пациенту" требуется меньший пусковой ток, чем донору, резкое повышение напряжения в сети от работающего автомобиля может повредить электросистемы. Запускать старые карбюраторные автомобили от заведённого современного, инжекторного тоже не стоит: электроника последнего негативно реагирует на резкую просадку напряжения в сети при появлении ещё одного потребителя.

Как делать правильно

Важно! "Прикуриваться" лучше от автомобиля со схожей конструкцией - грузовик от грузовика, бензиновая легковушка от бензиновой легковушки, дизельная от дизельной - и схожими характеристиками напряжения и мощности бортовой сети.

• Отключаем зажигание обоих автомобилей.

• Соединяем плюсовые клеммы аккумулятора. Обычно для этого используется красный провод.

• Соединяем минусовые клеммы батареи - они соединяются чёрным (иногда синим) проводом.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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• В это время подзарядка "мёртвого" аккумулятора началась. Если зажигание не включено ни у донора, ни у реципиента, то резкие перепады напряжения, которые могут навредить электронике, исключены.

• Через 10-15 минут можно отключать провода и заводить автомобиль. Заряда должно хватить как минимум на 1 холодный пуск двигателя.

• Провода нужно снимать в обратной последовательности: сначала "минус", затем "плюс". Будьте осторожны, не допускайте соприкосновение металлических частей проводов.

Если же стартер автомобиля крутится, но машина не заводится - дело не в слабом заряде аккумулятора. В таком случае "прикуривать" бесполезно, необходимо искать причину неисправности.

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