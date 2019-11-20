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20.11.2019 08:43
Рубрика: Спорт

Кучеров получил травму в матче против "Сент-Луиса"

Текст: Максим Домчев

Лучший хоккеист НХЛ прошлого сезона россиянин Никита Кучеров не смог доиграть матч против "Сент-Луиса" после жесткого силового приема Брэйдена Шенна. Пока неизвестно насколько серьезная травма у лидера "молний".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Момент с атакой на Кучерова произошел во втором периоде встречи. В россиянина въехал мощный форвард "Сент-Луиса" Брэйден Шенн и Кучеров после контакта с соперником сильно ударился об лед. Лучший бомбардир и хоккеист прошлого сезона покинул площадку и в третьем периоде на лед не вернулся.

После матча, который завершился победой "Сент-Луиса" со счетом 3:1, главный тренер "Тампы-Бэй" Джон Купер заявил, что россиянин хотел вернуться на лед в третьем периоде, но не смог это сделать из-за самочувствия. По словам Купера, пока точный диагноз не поставлен, однако он заверил, что сотрясения мозга у Кучерова нет.

В нынешнем сезоне Кучеров в 18-ти матчах набрал 18 очков (6+12).

Голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский в этой встрече отразил 31 бросок из 33. Результативными баллами в матче не отметились защитник "молний" Михаил Сергачев и нападающие "Блюз" Иван Барбашев и Клим Костин.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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