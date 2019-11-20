Набиуллина: Россия находится в лучшей форме с точки зрения ценовой стабильности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина оценила состояние ценовой и финансовой стабильности в России. По ее словам, сейчас наша страна находится "в лучшей, чем когда-либо, форме" с этой точки зрения.

Низкая инфляция сегодня - один из ключевых факторов для бизнес-планирования.

Кроме того, правительство аккумулировало достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать программу развития.

- И это - база для так необходимого ускорения темпов экономического роста, - подчеркнула Набиуллина.

Хорошая тенденция - бюджетная политика начала поддерживать рост экономики РФ. Ранее она ее только сдерживала, отметила руководитель регулятора. Ведь имела место задержка в бюджетных расходах в первом полугодии, напомнила Набиуллина.

Напомним, что депутаты договорились с правительством об ускорении бюджетных трансферов регионам - на местах теперь смогут приступать к расходованию средств уже в начале года. Поправка на эту тему была поддержана в рамках второго чтения основного финансового документа на ближайшие три года.