Набиуллина: Россия находится в лучшей форме с точки зрения ценовой стабильности

Низкая инфляция сегодня - один из ключевых факторов для бизнес-планирования.
Кроме того, правительство аккумулировало достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать программу развития.
- И это - база для так необходимого ускорения темпов экономического роста, - подчеркнула Набиуллина.
Хорошая тенденция - бюджетная политика начала поддерживать рост экономики РФ. Ранее она ее только сдерживала, отметила руководитель регулятора. Ведь имела место задержка в бюджетных расходах в первом полугодии, напомнила Набиуллина.
Напомним, что депутаты договорились с правительством об ускорении бюджетных трансферов регионам - на местах теперь смогут приступать к расходованию средств уже в начале года. Поправка на эту тему была поддержана в рамках второго чтения основного финансового документа на ближайшие три года.