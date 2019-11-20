Новак: "Северный поток-2" может быть запущен в этом году

Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Получение только 30 октября разрешения от Копенгагена на строительство газопровода в экономической зоне Дании, заставило многих сомневаться в возможности запустить проект в обещанные сроки - до конца 2019 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что компании для завершения строительства требуется около 5 недель.

Газопровод "Северный поток-2" проложен из России в Германию через Балтийское море. Его продолжительность составляет порядка 1200 км. Мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.