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Рубрика: Экономика

Новак: "Северный поток-2" может быть запущен в этом году

Текст: Сергей Тихонов
Поставки газа по "Северному потоку-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже уже в этом году. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Получение только 30 октября разрешения от Копенгагена на строительство газопровода в экономической зоне Дании, заставило многих сомневаться в возможности запустить проект в обещанные сроки - до конца 2019 года.

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что компании для завершения строительства требуется около 5 недель.

Газопровод "Северный поток-2" проложен из России в Германию через Балтийское море. Его продолжительность составляет порядка 1200 км. Мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Газопровод "Северный поток-2"
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