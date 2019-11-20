Орешкин оценил уровень инфляции по итогам 2019 года

Инфляция в 2019 году будет близка к 3%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Он уточнил, что уровень инфляции, близкий к 3%, находится ниже ожиданий Банка России и Минэкономразвития. По словам Орешкина, такая низкая инфляция означает, что экономика недополучила совокупного спроса примерно на 1 триллион рублей. Это недополученные доходы населения, доходы бюджета и прибыль компаний, сказал министр.

По мнению Орешкина, правительству и ЦБ нужно координировать свои действия, чтобы совокупный спрос соответствовал инфляции 4%, а рост потребительских цен стабилизировался около этого уровня.

При этом низкая инфляция означает также и более низкий "инфляционный налог" на предприятия и население, уточнил на форуме первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, низкая инфляция должна быть более прогнозируемой, а резкое снижение инфляционных ожиданий не всегда является плюсом для экономики.

Из последнего обзора Минэкономразвития по инфляции следует, что ведомство ожидает роста потребительских цен в 2019 году на 3-3,3%. Прогноз Банка России на 2019 год - 3,2-3,7%. ЦБ также ожидает, что в первом квартале 2020 годовая инфляция уйдет ниже 3%, а в дальнейшем составит около 4%.