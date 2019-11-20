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Рубрика: В мире

Почему спикеру парламента Эстонии не хватает российской земли

Текст: Евгений Шестаков
Еще несколько дней назад подумалось, что как то давно прибалтийские политики не предъявляли России территориальных претензий. Что называется "сглазил" - в среду спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас, представляющий интересы Консервативной народной партии, вспомнил о том, что Москва якобы "аннексировала около 5 процентов территории республики". После чего сообщил, что хотя у Таллина "нет территориальных претензий к России", земли надо бы вернуть. Видимо, упомянутые 5 процентов лесов и болот в представлении эстонского спикера к территориям не относятся.
Фото: EPA/ VALDA KALNINA Фото: EPA/ VALDA KALNINA
Фото: EPA/ VALDA KALNINA

Можно долго перечислять сколько раз Россия и Эстония договаривались друг с другом, чтобы уладить миром все пограничные вопросы. Неоднократно казалось, что успех близок - в 2014 году главы внешнеполитических ведомств двух стран даже подписали договор о границе, где был зафиксирован обоюдный отказ от территориальных претензий. Документ прошел первое чтение в эстонском парламенте, после чего в республике грянули перевыборы, в ходе которых большинство получили националистические партии. И новый состав эстонских депутатов, сформировавший правительство, немедленно вернулся к прежней территориальной формуле: "у попа была собака", и так до бесконечности. По мнению председателя международного комитета Совета Федерации РФ Константина Косачева, непонятно, как вообще договариваться с Таллином о таких серьезных вещах, как государственная граница, если "у партнера семь пятниц на неделе".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Кремль отреагировал на территориальные претензии Эстонии к России

Судите сами: в мае 2019 года премьер Эстонии Юри Ратас сообщил ТАСС, что его страна признает существующую границу с Россией и "начала строить границу по нынешней контрольной линии". Вопрос казалось бы окончательно закрыт? Не тут-то было. В начале ноября министр внутренних дел Эстонии Март Хельме объявил, что Россия задолжала Эстонии 5,2 процента ее территории. После чего успокоил сограждан: пока республика воевать с Россией за эти земли не собирается, но будет ждать разрешения этого вопроса. И вот теперь о недополученных процентах вспомнил эстонский спикер. Тенденция налицо: в то время, как умеренные эстонские политики призывают "понимать реальность и приоритеты Таллина сегодня", другие, напротив, играют на обострение. И все для того, чтобы броситься за защитой и деньгами к Америке и НАТО, на время подзабывших о вечных эстонских страхах. Правда, тот же Хельме признал: надежды на защиту стран Балтии со стороны альянса и Евросоюза слабеют, а "США мало говорят о европейской безопасности". Но в этой ситуации вместо того, чтобы полюбовно договориться о границе с Москвой, националисты в эстонском правительстве, напротив, делают воинственные заявления.

А нам всем стоит подождать того дня, когда шведские националисты не без оснований предъявят территориальные претензии Таллину на 100 процентов эстонской территории: ведь до Северной войны 1700-1721 годов между Россией и Швецией, территория, которую сегодня занимает Эстония, входила в состав шведского королевства. Может, тогда у эстонских политиков возникнет понимание, что для них же самих опасно жонглировать старыми соглашениями и следует признавать ту территориальную реальность, которая сложилась после Второй мировой войны.

Фото: EPA-EFE/Toms Kalnins
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Когда в 2004 году Эстония вступала в НАТО ни о каких территориальных претензиях к Москве речь даже близко не шла - наличие такого неразрешенного спора ставило крест на планах Таллина. А эстонцы рассчитывали, что входящие в альянс страны будут защищать их от России. О не хватающих для полного эстонского счастья российских землях в Таллине вспомнили уже после вхождения в альянс. Однако, до сих пор у натовских стран хватало благоразумия, чтобы не поощрять территориальные претензии эстонских националистов. А те, в свою очередь, убедившись, что их попытки втянуть Запад в жесткую конфронтацию с Москвой в эстонских интересах ни к чему не привели, теперь пытаются создать "альтернативный" альянсу военный блок. В него приглашают другие прибалтийские республики и Финляндию, припугнув их воссозданием "Российской империи". Хотя для любого здравомыслящего человека очевидно, что территориальные претензии к России выдвигает Эстония, а не наоборот. И именно Таллин своими абсурдными требованиями к Москве подпитывает "российскую угрозу", от которой потом просит его спасти соседей по региону и страны НАТО.

В мире Европа Эстония
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