Президент напомнил об общих интересах России и США

У России и США много общих интересов, и Москва готова к сотрудничеству. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на инвестфоруме ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

"У нас много общих интересов с США, это великая страна, мы всегда относились и относимся к ней с уважением. Мы дважды были союзниками в мировых войнах. У нас позитивная общая история", - отметил Владимир Путин.

"Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере и в экономике в целом", - заверил глава государства. При президенте США Бараке Обаме товарооборот сократился до 20 млрд долларов, а за два года у власти Дональда Трампа вырос до 25 млрд долларов, сравнил он. "Много это или мало? - задал риторический вопрос Путин. - У нас с Турцией так… Мало, конечно".

У двух стран совместные интересы и в экономике, и в энергетике, и с точки зрения обеспечения международной безопасности, констатировал российский лидер. Россия и США - крупнейшие ядерные державы. Есть взаимодействие и в борьбе с терроризмом. "Худо-бедно", - оценил его Путин. Есть сотрудничество по Сирии, в сфере борьбы с оргпреступностью.

Президент назвал ошибкой выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату: Штаты могли бы просто скорректировать свои обязательства. И надо вовлекать действующую администрацию США в решение этих вопросов, и это тоже поле для совместных действий, убежден он. "Трамп говорил, что не собирается уничтожать экологию в мире, - надо найти сбалансированное решение", - заметил глава государства.

У России и США очень много площадок для совместной работы, и Москва к ней готова настолько, насколько готовы американские партнеры, заявил Путин. И еще добавил, что хорошо, что уже не обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. Теперь обвиняют Украину. Но это пусть сами разбираются. "Но фактор внутриполитической борьбы негативно влияет до сих пор на российско-американские отношения", - заключил президент.