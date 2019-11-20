Призрак Vitara ответит на неудачи Suzuki

Бизнес Suzuki на крупнейшем автомобильном рынке мира - китайском - оказался нерентабелен, и в компании приняли радикальное решение - уйти с рынка окончательно. В сентябре 2018 года Suzuki продала 50-процентную долю капитала совместного предприятия Changan Suzuki китайским партнерам. Сборка хэтчбеков Alto и Swift и паркетников SX4 и Vitara на заводе в городе Чунцин была прекращена.

Китайцы пытаются извлечь хоть какую-то выгоду из потерпевшего фиаско партнерства и вероятно возобновят производство Vitara. На это намекает выписка из национального патентного реестра с изображением Suzuki Vitara, с оформлением передней части в стиле автомобилей Changan. С новыми бамперами и фальшрадиаторной решеткой с заготовкой под эмблему круглой формы Vitara, тем не менее, легко узнаваема.

При таких обстоятельствах изменений в части механических узлов ждать наивно. Напомним, в Китае Vitara предлагали с бензиновыми моторами 1.4Т (140 л.с., 220 Нм) и 1.6 (122 л.с., 158 Нм) с паре с 5- и 6-ступенчатыми МКПП и 6-диапазонной АКПП.