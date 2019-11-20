Путин поблагодарил Патриарха за помощь государству

Президент Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения - ему исполнилось 73 года. Встреча состоялась в патриарших палатах Кремля.

Владимир Путин преподнес предстоятелю РПЦ букет белых роз и поблагодарил за помощь государству в поддержании межконфессионального мира и добрых отношений между конфессиями. "Это уже выходит за рамки пастырского служения, это уже такая государственная миссия", - считает он.

"За 50 лет пастырского служения я прошел через разный опыт общения с государством. Но какой бы этот опыт не был, он умудряет человека", - заметил Патриарх. Сейчас уровень этих отношений достиг такого состояния, что позволяет обсуждать большое количество вопросов, "реально взаимодействовать на разных уровнях на благо нашего народа", оценил он.

Предстоятель РПЦ поблагодарил президента за то, что в современной России такой диалог и сотрудничество стали возможными. "Благодаря Патриарху", - сказал Путин.