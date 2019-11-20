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Рубрика: Власть

Путин призвал улучшить ситуацию с доходами граждан

Текст: Кира Латухина
Зарплаты в стране растут, но располагаемые доходы граждан практически стоят на месте, и правительство должно изменить ситуацию. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России отмечаются позитивные тенденции, констатировал Владимир Путин. В прошлом году прирост ВВП составил 2,3 процента, за три квартала этого года он скромнее, но с четвертого наблюдается ускорение.

Фото: kieferpix / iStock
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Сокращается безработица - 4,6 процента за январь-сентябрь, продолжил глава государства. Она уже достигла самого низкого значения в современной истории России. "Рост потребительских цен составил 3,6 процента, а в начале следующего года можем увидеть 3 и даже ниже", - предсказал он. "Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидали", - сказал Путин. И здесь есть риски для оживления экономики. Вопрос будет на постоянном контроле.

Большим достижением глава государства назвал ценовую стабилизацию. Это результат работы правительства и ЦБ. При этом он призвал кабмин и деловое сообщество добиться кардинальных сдвигов в улучшении производительности труда, напомнив, что при правительстве будет создан единый центр в поддержку движения WorldSkills.

Наряду с ОПК, добывающим комплексом надо нарастить возможности других сфер, прежде всего - гражданских. "Видимым результатом должно стать увеличение несырьевого экспорта", - считает президент.

Задача - запустить новый инвестиционный цикл, чтобы ежегодные вложения составили 25 процентов, а в перспективе - 27 процентов ВВП. В этом году - 21.6 процентов по предварительным оценкам, привел цифры Путин. Прирост инвестиций по прогнозу правительства в будущем году составит 5 процентов, в 2021 году - 6,5 процентов.

Фото: Максим Коротченко
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"Важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции в реальные активы… в освоение перспективных рыночных ниш", - убежден президент. Один из ключевых индикаторов экономического развития - реальные доходы населения. "Зарплаты в России растут, но располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты весьма скромные", - оценил Путин.

Глава государства также заявил, что исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты (64 процента). "И это вопрос, на который мы должны обратить особое внимание", - считает он. Очень большой объем средств на цели нацпроектов выделяется из федеральных источников, а осваиваться должны в регионах. Сейчас взаимодействие правительства и руководства регионов налаживается, констатировал президент. "У нас нет цели побыстрее истратить эти деньги, нам результат нужен… Это в конечном итоге отразится на благосостоянии людей, на росте их доходов", - сказал он.

Еще президент отметил, что проекты для вложения средств ФНБ находятся в продвинутой стадии подготовки. "Разбрасываться деньгами не будем", - при этом предостерег он.

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