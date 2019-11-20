В Якутии проверят мать, бросившую детей на двое суток без еды и воды

Следственное управление СК России по Якутии начало проверку сообщений о матери, которая ушла к знакомому распивать спиртные напитки, забыв на двое суток о запертых в доме малолетних детях.

Запертых в доме четырех малышей в возрасте от 10 месяцев до семи лет при обходе подведомственной территории в Амгинском районе обнаружил инспектор ПДН. Дети были ослаблены, лишены еды и питья. За младшими присматривала старшая девочка.

Старшие ребята сейчас находятся в специализированном детском учреждении, а истощенного младенца поместили в районную больницу.

Дознаватель МВД уже возбудил в отношении 29-летней матери уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за оставление малолетних детей в опасности. А теперь, как сообщила в среду старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Надежда Дворецкая, назначена процессуальная проверка по признакам истязания и халатности.

"В ходе проверки следователями будут изучены условия проживания и воспитания малолетних детей, а также дана соответствующая правовая оценка действиям сотрудников социальных служб", - подчеркнула она.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.