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20.11.2019 13:56
Проект: В регионах

В Чувашии за два года благоустроили более 100 дворов

Текст: Сергей Кирсанов
В течение 2017 и 2018 годов в муниципальных образованиях Чувашии благоустроено 116 дворовых территорий, 37 общественных пространств и четыре парка.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Такие показатели в республике достигнуты благодаря государственной программе "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы, входящей в национальный проект "Жилье и городская среда".

Фото: Пресс-служба министерства образования и молодежной политики Чувашии
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Предварительные результаты реализации мер по благоустройству на правительственном часе депутатам озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ ЧР Алексей Грищенко.

По его словам, за два года на работы по программам из бюджетов различных уровней направлено около 600 миллионов рублей.

Только в 2019 году общий объем финансирования программы "Формирование комфортной городской среды" запланирован в объеме 389,3 миллиона рублей. На данные средства должно быть благоустроено 35 дворовых территорий и 31 общественное пространство.

В общей сложности по разным программам совместно с минтрансом, минстроем и минсельхозом на благоустройство 262 дворовых и общественных территорий по итогам года направляется 530 миллионов рублей.

- В этих программах, в том числе по инициативному бюджетированию, важно участие и мнение жителей Чувашии, - подчеркнул министр. - Так, при проведении республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта республики и рейтингового голосования по выбору территорий в полной мере учитывается мнение и желание граждан в  благоустройстве своих населенных пунктов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Также глава ведомства напомнил об индексе минстроя РФ по качеству городской среды, который будет публиковаться ежегодно. В республике он рассчитан для девяти городов, пять из которых признаны городами с благоприятной средой.

Грищенко отметил, что в 2020 году на программы благоустройства дворовых и общественных территорий из федерального бюджета республика получит более 350 миллионов рублей.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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