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20.11.2019 15:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Мордовии проведут реставрацию памятника, обшитого сайдингом

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Руководство Мордовии отреагировало на скандал, вспыхнувший вокруг памятника погибшим фронтовикам в селе Спасские Мурзы Ардатовского района. Из-за отсутствия средств на реставрацию местные власти обшили монумент металлопрофилем. В администрации главы РМ заверили, что памятник будет приведен в надлежащий вид.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.

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- Ремонт памятника в деревне Спасские Мурзы Ардатовского района был сделан администрацией сельского поселения в соответствии с финансовыми возможностями местного бюджета и пожеланиями жителей этого населенного пункта, - пояснили в пресс-службе.

При этом "ремонт производился без каких-либо консультаций со специалистами, в результате чего памятник приобрел облик, не соответствующий требованиям к подобным объектам". Сейчас проведение необходимых реставрационных работ взял на контроль глава Ардатовского района Александр Антипов, который заверил, что памятник будет приведен в надлежащий вид.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Как уже писала "РГ", памятник героям Великой Отечественной войны в маленьком мордовском селе Спасские Мурзы Ардатовского района оказался в центре громкого скандала. Монумент был установлен еще в 70-х. Композиция представляла собой стелу с барельефом, изображающим мать солдата, и статую воина. Этим летом в одном из местных интернет-пабликов было опубликовано обращение жителей деревни с просьбой обратить внимание на плачевное состояние монумента. Недавно в паблике были выложены фото памятника после проведенного ремонта. Однако вместо радости за сельчан снимки вызвали возмущение интернет-пользователей.

При этом сами жители села, где осталось всего 60 человек, претензий местной власти предъявлять не спешат.

Как пояснил "РГ" Евгений Локотков - глава администрации сельского поселения Луньгинский Майдан, куда относится и село Спасские Мурзы, - провести реконструкцию эконом-класса пришлось из-за нехватки средств. Годовой бюджет на две деревни - чуть более полумиллиона рублей.

Фото: Константин Лобков
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- Этот памятник мы каждый год по весне сами ремонтировали. Но первый дождь - и все насмарку. Я не мог допустить, чтобы к 75-летию Победы монумент оставался в таком состоянии - у меня самого два деда с войны не вернулись, - говорит собеседник. - Ремонт обошелся мне по смете в 56 тысяч рублей. У нас в бюджете даже таких денег нет. Я заплатил за материал 10 000 по договору, остальное дали под честное слово: обещал отдать долг в декабре, когда одна компания перечислит земельный налог. Пытался привлечь спонсоров - да где они в деревне? Один фермер дал тысячу, второй… В итоге удалось собрать 4000 рублей - вот и вся помощь… Поэтому я был вынужден выбрать самый дешевый вариант.

На скандал, вспыхнувший в социальных сетях, отреагировал депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн. Он направил запрос на имя главы Мордовии Владимира Волкова с просьбой разобраться в ситуации, наказать виновных и в кратчайшие сроки восстановить памятник в первозданном виде.

Власть Работа власти Регионы Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия
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