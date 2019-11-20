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20.11.2019 10:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жертвоприношение барана в Петербурге оказалось инсценировкой

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Уголовную статью в отношении мужчины, который зарезал барана во дворе петербургского многоэтажного дома, переквалифицировали с "жестокого обращения с животными" на "хулиганство". Фигурант дела объяснил, что это было инсценировкой.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Напомним, инцидент имел место  15 ноября во дворе многоквартирного дома на Старорусском проспекте в Шушарах. Здесь праздновалась азербайджанская свадьба, в ходе которой 45-летний отец жениха зарезал барана. Все произошло среди бела дня на глазах местных жителей. Вчера, 19 ноября, в ГУ МВД  РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными".

Однако история получила неожиданное продолжение. Как сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов, прокуратура Пушкинского района переквалифицировала дело на статью "хулиганство". Дело в том, что отец жениха объяснил: "жертвоприношение" было постановочным, во двор принесли  уже мертвого барана.

Фигурант дела объяснил правоохранительным органам, что, согласно национальной традиции, в день свадьбы нужно угостить мясом нуждающихся, при этом баран должен быть зарезан непосредственно перед жильем жениха. Поэтому днем он купил и тут же забил барана, а затем привез его тушу к дому и положил на ковер, расстеленный перед парадной.

"Нож у меня в руке был бутафорский, - уточняет отец жениха. - Только я знал, что баран уже был мертв. Я немного нарушил наши традиции, так как мне было известно, что по закону РФ убой скота производится в специально отведенных местах".

Олег Капитанов не верит в эту версию. В ближайших  планах комитета по межнациональным отношениям - встречи с руководителями диаспор, чтобы обсудить недопустимость подобного поведения в культурной столице.

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