Экс-главу Элисты взяли под стражу

Суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для бывшего мэра Элиста Вячеслава Намруева, сообщает пресс-служба управления СКР по Калмыкии.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении Намруева и экс-депутата городского собрания Игоря Мальмакова, подозреваемых в получении взятки в крупном размере.

Мальмакова суд отправил под домашний арест.

По версии следствия, мэр и депутат получили взятку в виде земли площадью 418 квадратных метров. А взамен Элистинское городское собрание пролоббировало принятие решения о внесении изменений в Генеральный план республиканской столицы, а также в правила землепользования и застройки Элисты.