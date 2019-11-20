Главу ростовского ГУФСИН оставили под стражей за разглашение гостайны

Ростовский областной суд оставил под стражей главу областного управления ФСИН Муслима Даххаева, сообщает РИА Новости. Заседание проводилось в закрытом режиме. Подробности дела не раскрываются.

Как сообщалось ранее, начальника Главного управления ФСИН РФ по Ростовской области заподозрили в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону неделей ранее санкционировал арест Даххаева до 12 января. Защитник чиновника пытался обжаловать это решение.

На официальном сайте ГУФСИН России по Ростовской области появилась информация, что временно исполняющим обязанности начальника управления назначен полковник внутренней службы Константин Сенокосов.