На Кубани завели дело о покушении на девочку, найденную в яме туалета

В Новокубанском районе Краснодарского края возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство девятилетней девочки, найденной вчера в выгребной яме общественного туалета.

Как уже писала "РГ", школьница из хутора Родниковского пропала около 17 часов 18 ноября. Ее искали около суток родители, волонтеры, местные жители и сотрудники правоохранительных органов и нашли в общественном туалете недалеко от местного Дома культуры. Обнаружил ребенка один из полицейских.

Девочку сразу доставили в больницу с сильным переохлаждением. У нее также обнаружили телесные повреждения, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "в", к" части 2 статьи 105 УК РФ.

- Следователи тщательно изучат условия жизни малолетней. Будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними, - добавили в ведомстве.