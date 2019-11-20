СК возбудил дело о нападении на журналиста в Евпатории

Следователи возбудили уголовное дело в отношении торговца, который накануне в Евпатории напал на журналиста телекомпании "Крым 24" (ТРК "Крым") Андрея Еремизина. Подозреваемый задержан.

- Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Устанавливаются обстоятельства применения насилия и в отношении корреспондента съемочной группы, - сообщили в пресс-службе СК по региону. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены пострадавшие, изучены видеозаписи с места происшествия, установлен круг свидетелей, с которыми в ближайшее время будет работать следствие.

И.о. руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев взял инцидент под личный контроль. По словам правоохранителя, действиям фигуранта уголовного дела будет дана принципиальная правовая оценка.