Новости

Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20:10
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20:08
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20:06
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20:00
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20:00
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 19:41
Путин поблагодарил Патриарха за помощь государству 19:40
В Москве представили новый Toyota RAV4 19:28
СЖ России возмущен запретом вещания российских каналов в Латвии 19:28
Первое представительство российского вуза открылось в США 19:25
Внедорожник Aston Martin DBX выкупает вашу собаку и высушит обувь 19:20
Пять стран введут единые требования к безопасности зданий 19:18
У сериала "Викинги" появится продолжение "Вальхалла" 18:35
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года 18:21
В Турции обнаружили тысячелетние "лампы Аладдина" 18:21
Беларусь получила вторую партию российских Су-30СМ 18:19
Начата работа над сиквелом "Джокера" 18:18
Петербуржец солгал о ЧП в Мариинском театре, чтобы ускорить приезд "скорой" 18:16
Экстремальные испытания карабина на базе АК-12 сняли на видео 18:13
Госдума сняла ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ 18:10
Новак подтвердил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа 18:10
Ирина Шейк снова возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок 18:10
В Ленобласти пожарный пострадал при взрыве газа 18:06
Главу ростовского ГУФСИН оставили под стражей за разглашение гостайны 18:00
На Кубани скончался третий пострадавший при взрыве на нефтебазе 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 19:23
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Секунда на ответ

Цифровой оператор МФЦ показал явное преимущество перед профи со стажем
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 263(8021)
Замещение человека в ряде "нехитрых" профессий искусственным интеллектом (ИИ) не подлежит сомнению. Доказательств тому день ото дня больше. Одно из них - своеобразное состязание между опытным сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и компьютерным разумом, устроенное на форуме айтишников Инфотех в Тюмени. В заданных границах машина показала очевидное превосходство над оператором кол-центра.

Нет, компьютер не умнее, и информационный багаж у соперников в определенном смысле одинаков. Просто машина, обученная улавливать суть стандартных вопросов, выдавала максимально полные ответы мгновенно, а человек, понятно, "запаздывал". Из семи простых вопросов, заданных на публичном испытании лишенному души и эмоций оператору, были, к примеру, такие: какие документы нужны для получения паспорта? Какова стоимость постановки на кадастровый учет? В целом же, по утверждению разработчиков системы, она должна без запинки отвечать на более чем 1200 наиболее распространенных вопросов в сфере госуслуг, причем правильно понимать их смысл, даже если обращающийся косноязычен, неграмотно выстраивает фразы. С учетом многовариантности словоформ в русском языке задача правильного понимания собеседника очень сложная, справиться с ней без самообучающихся нейросетей было бы невозможно.

Фото: РИА Новости
Путину рассказали о переходе на электронные паспорта

Искусственный интеллект способен, по всей видимости, заменить операторов МФЦ, но его разум ограничен - необычные обращения ставят ИИ в тупик. Во время состязания на скорость реакции женщина, ранее посетившая центр с ребенком, растерянно сообщила, что тот оставил игрушку в офисе. Как быть? Действующий сотрудник МФЦ тут же среагировал: нет проблем, позвоню коллегам, попрошу прибрать игрушку до востребования. А вот конкурент, цифровой мозг, предсказуемо завис. Конечно, при желании его можно обучить "вникать" и в такого рода ситуации, развивать универсальность по типу всезнающей Алисы из Яндекса. Только какой в том смысл для специализирующегося на госуслугах оператора-робота?

Вместе с тем его "родитель", компания ОКАС, стремится к созданию многообразной диалоговой системы, которая могла бы внятно отвечать на различные вопросы от разных лиц. Скажем, пациентов больниц, туристов, родителей, школьников, граждан, нуждающихся в юридической консультации. Апробация нейросетей для умной телефонной справочной в западносибирском регионе состоится, как ожидается, в следующем году.

Система должна отвечать на более чем 1200 наиболее распространенных вопросов в сфере госуслуг

Не исключено, здесь запустят еще один экспериментальный проект, связанный с ИИ и "языкознанием". Цель - освободить участковых терапевтов от отнимающей изрядно времени обязанности заносить сведения о пациенте в компьютерный "журнал". Предполагается, что врач будет лишь надиктовывать, а машина переводить устную речь в письменную, то есть печатать нужные фразы в шаблонах программ. Что ж, сервисы по конвертации речи в текст айтишники разных стран разрабатывают давно и небезуспешно. Вот только дикция должна быть хорошей, понятной для "переводчика", иначе неизбежны ошибки и нелепости.

Digital Технологии Экономика Работа Занятость Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни