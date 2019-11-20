Замещение человека в ряде "нехитрых" профессий искусственным интеллектом (ИИ) не подлежит сомнению. Доказательств тому день ото дня больше. Одно из них - своеобразное состязание между опытным сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) и компьютерным разумом, устроенное на форуме айтишников Инфотех в Тюмени. В заданных границах машина показала очевидное превосходство над оператором кол-центра.

Нет, компьютер не умнее, и информационный багаж у соперников в определенном смысле одинаков. Просто машина, обученная улавливать суть стандартных вопросов, выдавала максимально полные ответы мгновенно, а человек, понятно, "запаздывал". Из семи простых вопросов, заданных на публичном испытании лишенному души и эмоций оператору, были, к примеру, такие: какие документы нужны для получения паспорта? Какова стоимость постановки на кадастровый учет? В целом же, по утверждению разработчиков системы, она должна без запинки отвечать на более чем 1200 наиболее распространенных вопросов в сфере госуслуг, причем правильно понимать их смысл, даже если обращающийся косноязычен, неграмотно выстраивает фразы. С учетом многовариантности словоформ в русском языке задача правильного понимания собеседника очень сложная, справиться с ней без самообучающихся нейросетей было бы невозможно.

Искусственный интеллект способен, по всей видимости, заменить операторов МФЦ, но его разум ограничен - необычные обращения ставят ИИ в тупик. Во время состязания на скорость реакции женщина, ранее посетившая центр с ребенком, растерянно сообщила, что тот оставил игрушку в офисе. Как быть? Действующий сотрудник МФЦ тут же среагировал: нет проблем, позвоню коллегам, попрошу прибрать игрушку до востребования. А вот конкурент, цифровой мозг, предсказуемо завис. Конечно, при желании его можно обучить "вникать" и в такого рода ситуации, развивать универсальность по типу всезнающей Алисы из Яндекса. Только какой в том смысл для специализирующегося на госуслугах оператора-робота?

Вместе с тем его "родитель", компания ОКАС, стремится к созданию многообразной диалоговой системы, которая могла бы внятно отвечать на различные вопросы от разных лиц. Скажем, пациентов больниц, туристов, родителей, школьников, граждан, нуждающихся в юридической консультации. Апробация нейросетей для умной телефонной справочной в западносибирском регионе состоится, как ожидается, в следующем году.

Система должна отвечать на более чем 1200 наиболее распространенных вопросов в сфере госуслуг

Не исключено, здесь запустят еще один экспериментальный проект, связанный с ИИ и "языкознанием". Цель - освободить участковых терапевтов от отнимающей изрядно времени обязанности заносить сведения о пациенте в компьютерный "журнал". Предполагается, что врач будет лишь надиктовывать, а машина переводить устную речь в письменную, то есть печатать нужные фразы в шаблонах программ. Что ж, сервисы по конвертации речи в текст айтишники разных стран разрабатывают давно и небезуспешно. Вот только дикция должна быть хорошей, понятной для "переводчика", иначе неизбежны ошибки и нелепости.