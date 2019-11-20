Новости

Отступные за дом Гитлера составили 812 тысяч евро 07:00
Госорганы прекратят прием граждан 06:42
На юге Австралии более ста школ закрыли из-за пожаров 06:31
Выписан домой один из пострадавших при стрельбе в амурском колледже 06:29
ВВС Израиля атаковали десятки позиций КСИР и сирийской армии 06:14
Директор благовещенского колледжа уволен после трагедии 06:01
Южнокорейские железнодорожники начали бессрочную забастовку 05:41
На брата мэра Петропавловска-Камчатского завели дело о взятке 05:30
Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов 05:27
Пожар возник в здании министерства экономики Японии 05:19
Дочери Моралеса разрешили покинуть Боливию 04:57
Летчики ТОФ провели в воздухе семь тысяч часов 04:56
Одиннадцать горняков заблокированы из-за аварии на шахте в Китае 04:51
Сын экс-президента Германии убит на лекции в Берлине 04:28
Бразильский суд выдал ордер на арест экс-президента Парагвая 04:21
Хуситы отпустили захваченные в Красном море буксиры 04:08
В Приморье сняли на видео трех одиноких тигрят 04:03
Американец подал в суд на Burger King из-за нечестной рекламы 03:30
Скафандр астронавта NASA порвался при работе в открытом космосе 03:24
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском 03:04
Шесть демонстрантов пострадали в столкновениях в Бейруте 02:34
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки 02:25
Замглавы МИД РФ призвал к восстановлению мира в Афганистане 02:18
Черчесов высказался на тему оскорблений Дзюбы во время игры с Сан-Марино 01:55
Ограбление британского туриста в ЮАР попало на видео 01:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
20.11.2019 06:47
Рубрика: Digital
Проект: В регионах

Полезно знать

Хранилище завещаний и брачных договоров
Текст: Марина Некрасова (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 262(8020)
Уже скоро мы сможем совершать сделки с недвижимостью, находясь в другом регионе, удаленно заверять переводы документов или переписки в Интернете: законопроект о цифровом нотариате принят в первом чтении 16 октября. В случае успешного прохождения через парламент новации вступят в силу в течение года.

- Будет, как за рубежом: стороны договора приходят каждый к своему нотариусу и те по защищенным каналам связи заверяют их волю. Экономия времени примерно на треть, - объясняет Владимир Ярков, президент нотариальной палаты Свердловской области.

Какими электронными ресурсами можно воспользоваться уже сейчас? В первую очередь реестром наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты. По ФИО умершего легко узнать номер дела и фамилию открывшего его нотариуса. Это исключает случайное или умышленное дублирование, соблазн заявиться только на "интересное" имущество. Базой активно пользуются не только граждане, но и судьи, арбитражные управляющие, кредиторы.

В отличие от реестра наследственных дел, реестр завещаний закрыт: последняя воля - тайна, пока человек жив. Но единая база по всей стране не позволит скрыть "невыгодное" завещание и завести дело о наследстве по закону. Уже сейчас в реестре 18 миллионов записей, к ним ежедневно обращается 2,5 тысячи человек. Если вы надеетесь, что кто-то из родни оставил вам что-то ценное, стоит сходить в раздел "Розыск наследников".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
ВС разъяснил, когда не стоит принимать наследство

- Чудеса происходят редко. Обычно люди уверены, что завещание есть, а на самом деле это не всегда так, - признает Владимир Ярков.

Кроме того, для всех открыт доступ в реестр залогов движимого имущества. В нем целых семь миллионов записей - информация пригодится при покупке подержанного авто. В Интернете полно платных предложений "проверить, не кредитная ли машина". Не попадайтесь на уловки: запросить информацию по VIN может любой человек совершенно бесплатно.

Еще один закрытый для любопытных глаз, но, безусловно, полезный сервис - реестр брачных договоров, в котором уже 110 тысяч записей. Через него нотариус может уточнить формат собственности супругов: совместная, раздельная, единоличная. Для покупателя это важно, особенно если есть сомнения в честности продавца.

Одна из самых востребованных электронных услуг нотариуса - обеспечение доказательств в Сети.

- Когда встает вопрос о краже доменов, авторстве аудио-, видеоматериалов, оскорблениях в СМС, e-mail, телефонных мессенджерах, мы фиксируем информацию со своего компьютера. Это можно сделать даже на стадии судебного спора, но надо понимать, что нотариус только заверяет скан, а не оценивает правдивость изложенного, - поясняет Татьяна Грехова, начальник юридического отдела областной нотариальной палаты.

Digital Технологии Власть Право Права человека Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над Дамаском
РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину