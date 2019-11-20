Уже скоро мы сможем совершать сделки с недвижимостью, находясь в другом регионе, удаленно заверять переводы документов или переписки в Интернете: законопроект о цифровом нотариате принят в первом чтении 16 октября. В случае успешного прохождения через парламент новации вступят в силу в течение года.

- Будет, как за рубежом: стороны договора приходят каждый к своему нотариусу и те по защищенным каналам связи заверяют их волю. Экономия времени примерно на треть, - объясняет Владимир Ярков, президент нотариальной палаты Свердловской области.

Какими электронными ресурсами можно воспользоваться уже сейчас? В первую очередь реестром наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты. По ФИО умершего легко узнать номер дела и фамилию открывшего его нотариуса. Это исключает случайное или умышленное дублирование, соблазн заявиться только на "интересное" имущество. Базой активно пользуются не только граждане, но и судьи, арбитражные управляющие, кредиторы.

В отличие от реестра наследственных дел, реестр завещаний закрыт: последняя воля - тайна, пока человек жив. Но единая база по всей стране не позволит скрыть "невыгодное" завещание и завести дело о наследстве по закону. Уже сейчас в реестре 18 миллионов записей, к ним ежедневно обращается 2,5 тысячи человек. Если вы надеетесь, что кто-то из родни оставил вам что-то ценное, стоит сходить в раздел "Розыск наследников".

- Чудеса происходят редко. Обычно люди уверены, что завещание есть, а на самом деле это не всегда так, - признает Владимир Ярков.

Кроме того, для всех открыт доступ в реестр залогов движимого имущества. В нем целых семь миллионов записей - информация пригодится при покупке подержанного авто. В Интернете полно платных предложений "проверить, не кредитная ли машина". Не попадайтесь на уловки: запросить информацию по VIN может любой человек совершенно бесплатно.

Еще один закрытый для любопытных глаз, но, безусловно, полезный сервис - реестр брачных договоров, в котором уже 110 тысяч записей. Через него нотариус может уточнить формат собственности супругов: совместная, раздельная, единоличная. Для покупателя это важно, особенно если есть сомнения в честности продавца.

Одна из самых востребованных электронных услуг нотариуса - обеспечение доказательств в Сети.

- Когда встает вопрос о краже доменов, авторстве аудио-, видеоматериалов, оскорблениях в СМС, e-mail, телефонных мессенджерах, мы фиксируем информацию со своего компьютера. Это можно сделать даже на стадии судебного спора, но надо понимать, что нотариус только заверяет скан, а не оценивает правдивость изложенного, - поясняет Татьяна Грехова, начальник юридического отдела областной нотариальной палаты.