Роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS: появился официальный снимок

Накануне открытия выставки в Гуанчжоу компания Mercedes-Benz продемонстрирует первый в истории бренда Maybach серийный кроссовер, роскошную версию Mercedes-Maybach GLS. Инсайдеры уже окрестили его несколько запоздалым ответом концерна Daimler на выход Bentley Bentayga.

"Новое выражение абсолютной роскоши" - так в Mercedes-Benz называют новинку. Неслучайно именно Поднебесная стала для премиальных брендов основным рынком сбыта, и спрос на такие машины остается здесь на высоком уровне.

Шпионские фото кроссовера Mercedes-Maybach, реализованного на базе Mercedes-Benz GLS, уже ранее появились в интернете. Роскошная версия, судя по ее тизеру, имеет некоторые отличия от "стандартного" GLS. У нее особый дизайн переднего бампера, оригинальные светодиодные фары, а также узнаваемая радиаторная решетка с вертикальными планками, которую можно видеть на Mercedes-Benz Maybach S-Class, а вскоре - и на Mercedes-Benz Maybach Pullman.

По неофициальной информации, главные особенности Mercedes-Maybach заключаются в дизайне и организации его салона, который, как у всех роскошных авто марки Mercedes-Benz, ориентирован на потребности и комфорт пассажиров заднего ряда. Четырехместный салон модели укомплектуют сидениями с функциями вентиляции и массажа, а также дополнительной шумоизоляцией, четырехзонным климат-контролем и индивидуальными дисплеями для пассажиров.

За комфорт во время езды будет отвечать также и подвеска "нового уровня", а за динамику хода - 4,0-литровый мотор V8 и 12-ступенчатая АКПП. Хотя инсайдеры и не исключают, что кроссовер оснастят 6,0-литровым двигателем V12 в сочетании с электродвигателем.

Точной информации о стоимости новинки пока нет, однако предполагается, что цены на нее будут стартовать с отметки в 200 тысяч долларов. Выпуском люксового кроссовера займется американский завод Daimler.