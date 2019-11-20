Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.11.2019 15:03
Рубрика: Легковые авто

Роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS: появился официальный снимок

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Накануне открытия выставки в Гуанчжоу компания Mercedes-Benz продемонстрирует первый в истории бренда Maybach серийный кроссовер, роскошную версию Mercedes-Maybach GLS. Инсайдеры уже окрестили его несколько запоздалым ответом концерна Daimler на выход Bentley Bentayga.

"Новое выражение абсолютной роскоши" - так в Mercedes-Benz называют новинку. Неслучайно именно Поднебесная стала для премиальных брендов основным рынком сбыта, и спрос на такие машины остается здесь на высоком уровне.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota представила самый мощный RAV4 за всю историю

Шпионские фото кроссовера Mercedes-Maybach, реализованного на базе Mercedes-Benz GLS, уже ранее появились в интернете. Роскошная версия, судя по ее тизеру, имеет некоторые отличия от "стандартного" GLS. У нее особый дизайн переднего бампера, оригинальные светодиодные фары, а также узнаваемая радиаторная решетка с вертикальными планками, которую можно видеть на Mercedes-Benz Maybach S-Class, а вскоре - и на Mercedes-Benz Maybach Pullman.

По неофициальной информации, главные особенности Mercedes-Maybach заключаются в дизайне и организации его салона, который, как у всех роскошных авто марки Mercedes-Benz, ориентирован на потребности и комфорт пассажиров заднего ряда. Четырехместный салон модели укомплектуют сидениями с функциями вентиляции и массажа, а также дополнительной шумоизоляцией, четырехзонным климат-контролем и индивидуальными дисплеями для пассажиров.

Фото: Михаил Синицын
"Красивые" автомобильные номера будут продавать

За комфорт во время езды будет отвечать также и подвеска "нового уровня", а за динамику хода - 4,0-литровый мотор V8 и 12-ступенчатая АКПП. Хотя инсайдеры и не исключают, что кроссовер оснастят 6,0-литровым двигателем V12 в сочетании с электродвигателем.

Точной информации о стоимости новинки пока нет, однако предполагается, что цены на нее будут стартовать с отметки в 200 тысяч долларов. Выпуском люксового кроссовера займется американский завод Daimler.

Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановый медосмотр
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
#Mercedes-Benz