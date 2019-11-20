Румас: Результаты интеграции в Союзном государстве очевидны и неоспоримы

Уверенность в том, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства будет дан старт новому этапу строительства СГ, высказал глава белорусского правительства, сообщают новостные порталы.

Сергей Румас по итогам семичасовых переговоров со своим российским коллегой подчеркнул накануне, что результаты белорусско-российской интеграции "очевидны и неоспоримы". В подтверждение своих слов он назвал равные права граждан обеих стран, единое миграционное пространство, отсутствие пограничного контроля.

Белорусский премьер напомнил, что договорная база сотрудничества составляет более 300 межгосударственных договоров и соглашений, которые охватывают практически все сферы. Вместе с тем он признал, что сторонам предстоит еще принять важные решения по развитию интеграции в топливно-энергетическом комплексе, финансово-кредитной сфере, транспортной системе. "Именно треку союзной интеграции на долгосрочную перспективу мы уделили сегодня основное внимание", - отметил премьер-министр.

"Мы действительно продвинулись на этом пути и по нерешенным вопросам дали дополнительные поручения органам управления", - констатировал он, добавив ранее, что 20 дорожных карт уже готовы к подписанию.