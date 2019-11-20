Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису уступила во втором матче Кубка Дэвиса команде Испании, и теперь дальнейшая судьба команды зависит от матча испанцев с хорватами.

В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.

В первом матче Андрей Рублев играл против девятой ракетки мира Роберто Баутиста-Агута. Первый сет россиянин проиграл - 3:6. Во втором сумел взять реванш с таким же счетом. В третьем судьба встречи решилась на тай-брейке, который Рублев выиграл под ноль.

Сравнял счет в матче первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль. Он в двух сетах победил Карена Хачанова - 6:3, 7:6 (9:7).

В итоге судьба матча решалась в парной встрече, где Хачанов и Рублев проиграли Фелисьяно Лопесу и Марселю Гранольерсу - 4:6, 6:7 (5:7).

Выход сборной России в плей-офф зависит от исхода матча между командами Испании и Хорватии, который пройдет 20 ноября.